De ce a vrut Printul Harry sa renunte la titlul sau regal si ce isi doreste pentru viitorii sai copii

Printul Harry a recunoscut el insusi, intr-un interviu pentru publicatia Daily Mail, ca a existat un moment in viata sa cand si-a dorit sa renunte la titlul sau regal si sa „iasa” din Familia Regala. Printul Harry, in varsta de 32 de ani, a admis sincer ca a fost foarte atras de ideea de a renunta la viata sa regala in favoarea unei vieti obisnuite.

Cu toate acestea, tot Printul Harry a recunoscut ca, pana la urma, a luat decizia de a ramane si de a-si croi propriul rol, care sa il multumeasca. Se pare ca in luarea acestei decizii a cantarit foarte mult timpul petrecut in armata, care l-a facut sa se simta „normal”.

„Nu eram un Print, eram doar Harry”, a povestit Printul. „Sa fiu in armata a fost cea mai buna evadare pe care puteam sa o am. Am simtit ca pot, intr-adevar, sa realizez ceva.”

Acum, Printul Harry intentioneaza sa ii calce pe urme mamei sale, Printesa Diana, si sa isi directioneze toate eforturile catre organizatiile de caritate pentru care lucreaza. Iar faptul ca a fost declasat in linia succesiunii la tronul Regatului Unit de catre copiii fratelui sau, Printul George si Printesa Charlotte, nu ar putea sa il deranjeze mai putin pe Printul Harry.

„Motivul pentru care sunt acum al cincilea pe linia succesiunii la tron sunt nepotul si nepoata mea si nu as putea niciodata sa imi doresc sa se dea la o parte. Sunt cele mai minunate lucruri care s-au intamplat.”

Printul Harry a mai dezvaluit si ce anume isi doreste pentru viitorii sai copii, oricare ar fi momentul cand vor aparea acestia: „Sunt hotarat sa am o viata relativ normala si daca sunt indeajuns de norocos sa am copii, o asemenea viata vor avea si ei. Nu ne dorim sa fim doar niste celebritati, ci vrem sa ne folosim rolurile pentru a face bine.”

Foto: Hepta