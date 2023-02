Cu ce se ocupă, de fapt, Irina Nicolae în Budapesta: „Îmi place foarte mult ce fac”

Irina Nicolae a fost în formația A.S.I.A. din 1999 până în 2005. Acum, ea locuiește în Budapesta, acolo unde activează într-un domeniu diferit, despre care a vorbit recent.

Irina Nicolae s-a aflat multă vreme în lumina reflectoarelor, grație succesului trupei A.S.I.A., dar a renunțat la cariera pe care o avea în muzică. În 2004 l-a cunoscut pe Marius Vizer, care e om de afaceri, fost practicant de judo și din 2007 e președintele Federației Internaționale de Judo. S-au căsătorit în 2015 și au împreună o fiică, pe nume Scarlett Maria.

După plecarea din formația A.S.I.A., Irina Nicolae a revenit destul de repede în atenția publică, pentru că în 2007 a început să prezinte emisiunea „Șuvițe cu fițe” de pe Euforia TV. În februarie 2008, a lansat prima ei carte, iar la sfârșitul aceluiași an a lansat o altă carte pentru copii care se numește „În țara lui Dovlecel.”

Irina Nicolae a fost invitată recent în podcast-ul „Acasă la Măruță”, ocazie cu care a povestit despre viața ei din Budapesta și a dezvăluit cu ce se ocupă acum.

„Eu sunt pe partea de design, că asta fac. Nu șomez acasă. Copilul e, clar, prioritatea. (…) Am avut și o linie educativă pentru copii. Când eram mică voiam să fiu detectiv particular. Cred că văzusem multe filme, foarte multe filme. Între timp am mai crescut și am rămas tot în sfera frumosului și îmi place ce fac foarte mult. Fac case frumoase, fac case cu suflet. Este mult de muncă, lucrez cu un arhitect, lucrez cu o echipă întreagă. Eu nu vorbesc limba maghiară, dar am oameni care vorbesc engleză, arhitectul cu care lucrez și constructorul, cel puțin la proiectele astea două pe care le am. Ei finalizează partea de construcție și urmează partea mea. Sunt de la începutul procesului, de când se naște ideea, ce se dorește de la spațiul respectiv până la final, eu aprob absolut orice.”