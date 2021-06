Ce mesaj important a transmis Shannen Doherty, bolnavă de cancer în stadiul IV

În luna februarie a anului 2020, Shannen Doherty, cunoscută pentru rolurile ei din Beverly Hills 90210 și Charmed, a dezvăluit în cadrul emisiunii Good Morning America că are cancer în stadiu terminal. Shannen a mărturisit atunci că și-a dorit ca oamenii să afle direct de la ea, și nu din alte surse. „Se va afla mai devreme sau mai târziu. Am cancer în stadiul IV. Boala s-a întors și de aceea sunt aici. Este o pastilă greu de înghițit în numeroase moduri. Este îngrozitor. Sunt foarte speriată,” spunea actrița la vremea respectivă.

La 50 de ani, după ce a trecut și trece în continuare prin atâtea, actrița nu se mai sfiește să li se arate fanilor fix așa cum este, fie asta și pe Instagram, locul unde toată lumea face eforturi să arate numai latura simpatică a vieții. Doherty a postat un selfie neprelucrat și a scris despre obsesia Hollywoodului pentru Botox și alte fillers.

„Uitându-mă la filme în seara asta, am observat că există puține personaje feminine cu care să pot relaționa,” a scris vedeta. „Știți, femei fără fillers, fără Botox, fără un lifting facial. Femei care și-au acceptat chipul și tot ce au trăit. Am trăit. Îmi place că am trăit și că fața mea reflectă viața mea. Am supraviețuit multor lucruri da, cancerului, dar mai mult decât atât. Mă accept așa cum sunt acum. În cele din urmă. Gata cu percepțiile pe care ni le insuflă revistele și Hollywood-ul. Vreau să văd femei ca mine. Femei ca noi.”

Ea a mai spus pentru revista People, în august 2019, că prima ei luptă cu cancerul mamar a forțat-o să își reevalueze relația cu corpul ei. „Ceea ce [oamenii] nu realizează este că corpul tău a trecut prin ceva atât de incredibil de dificil încât corpul tău nu își revine niciodată pe deplin. Încerc să-mi dau seama cum să accept cine sunt acum. N-o să mai port niciodată mărimea pe care o aveam. Unele dintre medicamentele pe care le folosesc continuă să scoată colagenul din mine, așa că nu voi avea niciodată o față fără riduri. Sunt critică în ce mă privește. Dar sunt lucruri cu care nu te poți lupta.”

Foto: Arhiva ELLE