15 dintre cele mai scurte logodne ale vedetelor

Când vine deci vorba de logodne, nu e nicio surpriză că multe celebrități au logodne extrem de scurte, unele cupluri căsătorindu-se chiar în secret. Citește în continuare pentru a afla ce cupluri s-au logodit în mai puțin de 6 luni de când s-au cunoscut și ce căsătorii nu au durat mai mult de 12 luni.

Britney Spears și Kevin Federline



Britney Spears s-a logodit cu dansatorul Kevin Federline în iunie 2004, la nici 3 luni de când s-au cunoscut, iar nunta a urmat în septembrie. Britney a născut doi copii, Jayden și Preston, înainte să divorțeze în 2006.

George & Amal Clooney

George Clooney și-a lăsat zilele de burlac în trecut din momentul în care a cerut-o pe Amal de nevastă în aprilie 2014, la doar 6 luni de când s-au cunoscut. Ceremonia a avut loc în luna septembrie a aceluiași an în Veneția, iar printre invitați s-au numărat Matt Damon, John Krasinski, Emily Blunt și Anna Wintour. În 2017 Amal a născut gemenii Ella și Alexander.

Heidi Klum și Seal

Seal a avut una din cele mai memorabile cereri de căsătorie, când în 2004 i-a pus întrebarea lui Heidi într-un iglu. La doar 5 luni după, a urmat nunta, iar în perioada în care au fost căsătoriți (2005-2014) au avut 3 copii împreună.

Hilary Duff și Mike Comrie

După o relație de câțiva ani, Hilary Duff și Mike Comrie s-au logodit în februarie 2010. Șase luni mai târziu, s-au căsătorit în fața a 100 de invitați în Montecito. Fiul lor, Luca, s-a născut în 2012. În 2015 însă, Hilary a depus cerere de divorț.

Ivanka Trump și Jared Kushner

Ivanka Trump și afaceristul Jared Kushner s-au logodit în iulie 2009, nunta urmând în luna octombrie a aceluiași an. Aceasta a născut primul copil în 2011, pe al doilea în 2013 iar pe al treilea în 2016.

Khloé Kardashian și Lamar Odom

Cei doi s-au logodit și s-au căsătorit doar la câteva zile distanță în Los Angeles, pe 27 septembrie 2009, la doar o lună după ce s-au cunoscut. Staruri precum Ryan Seacrest sau Kobe Bryant au participat la nuntă, împreună cu echipa Keeping Up With the Kardashians, care a filmat totul pentru reality show. Khloe a depus cerere de divorț în 2013.

Kim Kardashian și Kris Humphries

Kim Kardashian și Kris Humphries s-au cunoscut în 2010 în timp ce Kim filma Kourtney&Kim Take New York. Cuplul s-a logodit în mai 2011, iar după 90 de zile s-au căsătorit în Montecito. Totuși, după 72 de zile Kim a depus cerere de divorț, motivul fiind diferențele prea mari dintre cei doi.

Mariah Carey & Nick Cannon

Mariah Carey a descris prin ce a trecut când a divorțat de Nick Cannon în 2016, într-un interviu acordat publicației Complex. Carey și Cannon s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii. Cuplul a confirmat zvonurile legate de separare în 2014 și divorțul a fost finalizat după doi ani. „Nu m-am gândit niciodată că voi avea copii cu cineva, ca după aceea să divorțez de acea persoană”, a spus ea. „Asta este viața, așa a fost să fie. Acum este în regulă, dar de dragul copiilor mei aș fi sperat să nu se fi întâmplat așa.”

Megan Fox și Brian Austin Green

A doua oară a fost cu noroc la început pentru Megan Fox și Brian Austin Green. Cei doi s-au cunoscut în 2004 și s-au logodit în 2006, dar au rupt logodna în 2009. În 2010 s-au relogodit și s-au căsătorit în Maui, unde au avut o ceremonie privată. În 2012, Megan a născut primul copil, Noah, iar în 2014 pe al doilea, Bodhi. Megan a depus cerere de divorț în 2015, dar procedurile au fost întrerupte cu un an după, când Megan a aflat că este însărcinată cu al treilea copil al cuplului. Cei doi au decis astfel să lucreze la căsnicia lor, dar s-au despărțit definitiv în 2020.

Miranda Kerr și Orlando Bloom

Vedetele și-au început relația în 2007, în iunie 2010 s-au logodit, iar în iulie 2011 s-au căsătorit. În 2011 Miranda l-a născut pe fiul lor, Flynn, dar în octombrie 2013 au anunțat că se separă.

Nikki Reed și Ian Somerhalder

Cuplul s-a căsătorit în aprilie 2015, la doar 4 luni de când cei doi s-au logodit, iar logodna a urmat la nici jumătate de an de când s-au cunoscut. Au împreună un copil, Bodhi.

Reese Witherspoon și Jim Toth

După ce s-au logodit în decembrie 2010, Reese și Jim s-au căsătorit în martie 2011, iar la ceremonie au luat parte 120 de invitați printre care Salma Hayek și Tobey Maguire.

Ryan Reynolds și Scarlett Johansson

După puțin mai mult de un an de întâlniri, Ryan Reynolds a cerut-o pe Scarlett de nevastă în mai 2008, iar în septembrie a avut loc ceremonia. După doi ani de căsnicie însă, cuplul a divorțat.

Tom Brady și Gisele Bündchen

În februarie 2009, la doar o lună după ce s-au logodit, cei doi s-au căsătorit în Santa Monica. Au doi copii împreună, Benjamin și Vivian.

Tommy Lee și Pamela Anderson

La 96 de ore după ce s-au cunoscut, Pamela Anderson s-a căsătorit cu basistul trupei Mötley Crue, Tommy Lee în 1995. Cuplul a fost căsătorit până în 1998, perioadă în care Pamela a născut doi băieți.

Foto: Arhiva ELLE

