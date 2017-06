Intra in cel mai cool club din lume, Nike+ Training Club

Esti o femeie activa si iti place sa te mentii in forma dar ritmul cotidian nu iti permite sa ajungi la sala sau sa practici sportul in mod regulat? Noi am gasit solutia, un antrenor personal, disponibil 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana si care se muleaza perfect pe nivelul tau de pregatire.