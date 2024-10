Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2024 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Paleta de culori a toamnei ne îmbie cu tonuri nude, maro, oranj sau vișinii, perfecte de purtat pe pleoape, pomeți, unghii sau buze.

Must have

Chanel Joues Contraste Intense Cream-To-Powder Blush este produsul de machiaj indispensabil în această toamnă. Disponibil în cinci nuanțe versatile, acest blush are o textură ultra-fină, catifelată, ce se contopește cu nuanța tenului și cu care poți realiza atât machiaje subtile, cât și îndrăznețe.

JPG Gaultier Divine Le Parfum

Fii tu însăți, divină și senzuală, cu JPG Gaultier Divine Le Parfum, o aromă floral ambrată intensă și îndrăzneață. Cu notele lor puternice, crinul spectaculos și frangipaniul îmbrățișează tonurile calde ale benzoinului și dulceața bezelelor, pentru a crea o aromă seducătoare.

Un păr frumos și hidratat

Masca de păr Keune So Pure Restore are o formulă concentrată, vegană, cu peste 90% ingrediente naturale, fără gluten, fără siliconi, destinată în special părului deshidratat, degradat, stresat. Extractul de cactus de pădure ajută la hidratarea fiecărui fir de păr, din interior spre exterior, iar podoaba capilară va arăta mai sănătoasă după primele utilizări.

Puterea retinolului

Obagi® Retinol 1.0 are concentrație ridicată de retinol, ce contribuie la diminuarea liniilor fine și a ridurilor, îmbunătățeste în scurt timp aspectul tenului, uniformizează nuanța acestuia, combate petele pigmentare, dezvăluind o piele mai sănătoasă și vizibil întinerită. Acest produs non-comedogenic este recomandat pentru toate tipurile de ten. Disponibil pe obagi.ro.

Formulă concentrată

Infuzat cu Nutri-Rosapeptide și îmbogățit cu acid hialuronic, serul anti-îmbătrânire Dior Prestige La Micro-Huile de Rose are o formulă nouă, care ajută pielea obosită, ce și-a pierdut elasticitatea și strălucirea, să se regenereze mai repede. Disponibil în boutique-ul Dior din Băneasa Shopping City.

Pentru pielea uscată

CeraVe Balsam Reparator cu acțiune avansată contribuie la îmbunătățirea aspectului pielii foarte uscate și crăpate, având o textură ultra-lejeră și non-grasă. Dezvoltată împreună cu medicii dermatologi, formula sa combină petrolatum, acid hialuronic și trei ceramide esențiale, pentru a proteja și calma pielea uscată de la nivelul feței, corpului și al buzelor. Disponibil aici.

Arome orientale

Inspirate de variatele influențe care au modelat India modernă, de la cultura persană până la cea orientală, parfumurile din colecția Maison Sasva îmbină modernismul luxos cu tradițiile orientale. Parfumurile, cu ingrediente naturale de calitate superioară și realizate prin metode sustenabile, sunt disponible pe nicheparfumerie.ro.

Relansare

LUX relansează gama de geluri de duș LUX Botanicals, cu 100% extracte de origine naturală și parfumuri de flori exotice și într-un nou ambalaj. Cele patru variante – Frezie și Aloe Vera, Ylang-Ylang și Cica, Smochină și Ulei de Geranium, Floare de cireș și Niacinamide – oferă beneficii specifice nevoilor diferite de îngrijire ale pielii. Disponibile aici.

Ingrediente de top

Paula’s Choice lansează primul produs cu retinaldehidă, Clinical Pro Retinaldehyde Dual-Retinoid Treatment. Combinația unică cu doi retinoizi puternici, 0.1% retinaldehidă și 0.16% adapinoid, împreună cu extractul de rodie, face din acest produs unul eficient pentru reducerea și estomparea semnelor avansate de îmbătrânire.

Manichiură inedită

Conținând 27 de nuanțe, colecția OPI Metallic Mega Mix este inspirată de trend-ul y2k și de cultura pop din anii 2000. Alege dintre nuanțe metalice sau pudre mate inedite, cum este cyber dust, urma cibernetică pe care o lasă acțiunile noastre în cyberspace.

Acoperire perfectă

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Cream Oil Free Matte SPF 40 este un fond de ten care oferă o acoperire completă și durabilă, estompează aspectul porilor, și acoperă optim liniile fine, imperfecţiunile, cearcănele, roşeaţa feţei, decolorarea şi nuanţa neuniformă a pielii. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Formulă nouă

Emblematicul Double Serum de la Clarins are acum o nouă formulă, care combină cu succes unele dintre cele mai puternice extracte din plante pentru a crea un produs cu efecte extraordinare asupra semnelor de îmbătrânire cauzate de stilul de viață și factorii de mediu.

Tonuri senzuale

Apa de parfum Hermès Barénia este primul parfum ciprat al casei. Mixul atemporal de note de lemn de stejar și tonuri intense de patchouli se contopește cu pielea, dezvăluind o semnătură plină de caracter, pentru a crea o amintire de neuitat.

Strălucire de durată

Descoperă prima gamă Elseve pentru efect de laminare a părului chiar la tine acasă. Îmbogățită cu acid glicolic, gama L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss restaurează fibra din interior, pentru a îmbunătăți calitatea părului și a oferi strălucire de durată. Formula produselor asigură protecție împotriva deteriorării, fiind potrivită pentru toate tipurile de păr.

Primul magazin Avon

Avon a deschis primul magazin de brand în România, care funcționează în sistem de franciză și e amplasat în centrul comercial AFI Cotroceni. Aici vei găsi produsele tale preferate, de la cele de machiaj și îngrijire personală, până la colecțiile consacrate de parfumuri.

Refills

Șampoanele tale preferate din gamele de îngrijire L’Oréal Professionnel Serie Expert sunt acum disponibile și în format de rezervă. Astfel, te poți bucura în continuare de produsele profesionale pentru îngrijirea părului și efectele lor de necontestat, având acum un impact scăzut asupra mediului.

Pentru tenul matur

Setul Doctor Babor’s Best of Collagen Lifting Routine asigură o rutină de lifting în trei pași prin produse cu ingrediente active, precum colagenul și peptidele, care contracarează pierderea fermității tenului, apariția ridurilor și a liniilor fine și stimulează densitatea cutanată. Disponibil pe topline.ro.

Un păr strălucitor

Balsamul spray fără clătire Color WOW Pop & Lock redă părului strălucirea, suplețea și maleabilitatea. Produsul acționează nu doar la suprafața firului de păr, ci și în interior, unde repară structura firului. În plus, învelește firele într-o peliculă protectoare, care reține hidratarea în interior, intensificând nuanța părului. Disponibil pe notino.ro.

Ingrediente puternice

NUXE Super Serum [10] conține acid hialuronic natural, care este rapid absorbit în profunzimea pielii pentru a-i stimula mecanismele de întinerire, dar și mii de micro-sfere de uleiuri botanice fracționate. Încă de la prima folosire pielea pare mai netedă și mai luminoasă, iar ridurile și liniile fine sunt estompate. Disponibil în farmacii.

Un ten hidratat

Cu o concentrație ridicată de ingrediente active naturale, noul ser rehidratant Rose Intense de la Sabon alimentează continuu pielea cu apă, ajutând-o să-și protejeze bariera naturală. Pielea este rehidratată și își recapătă strălucirea, ridurile fine sunt netezite și porii vizibili sunt estompați.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Devotion, Dolce&Gabbana, 50 ml, 658 lei

Apă de parfum La vie est belle L’Elixir, Lancôme, 50 ml, 560 lei

Apă de parfum Luce di Rosa, Acqua di Parma, 100 ml, 1.326 lei

Apă de parfum Million Gold for Her, Rabanne, 50 ml, 626 lei

Apă de parfum Replica Flying, Maison Margiela, 100 ml, 910 lei

Cremă hidratantă Confidence In a Gel Cream, IT Cosmetics, 319 lei (disponibilă exclusiv în parfumeriile Douglas)

Cremă hidratantă pentru pielea sensibilă Skin Salvation, Balmonds, 55 lei (disponibilă pe bilenegre.ro)

Cremă intens hidratantă 100H Minéral 89, Vichy, 126,88 lei

Cremă pentru mâini Classic Hand & Nail Cream, Beigic, 113 lei

Fard de obraz Matte Powder Blush Les Tarots de Chanel, Chanel, 341 lei

Loțiune exfoliantă pentru ten breakout clearing liquid peel, Clear Start, 155 lei (disponibilă pe dermalogica.ro)

Loțiune cu efect reparator pentru păr Mending Infusion, Moroccanoil, 225 lei (disponibilă pe topline.ro)

Loțiune hidratantă matifiantă KIWI Oil Control Mattifying Moisturizer, FOREO, 189 lei

Mască hidratantă Super Hydrate Overnight Mask, Paula’s Choice, 195 lei

Mască tratament cu acid hialuronic pentru regenerarea părului Yal, Noah, 70,02 lei (disponibilă pe biocart.eu)

Produs multifuncțional pentru machiaj Magic Touch, Bio Balance, 117,54 lei (disponibil pe biocart.eu)

Ruj de buze Infaillible Matte Resistance, L’Oréal Paris, 67 lei

Serum pentru față cu peptide, The 6 Peptide Skin Booster, COSRX, 119 lei (disponibil pe bilenegre.ro)

Spray parfumat pntru corp Vampire Blood Fine Fragrance Mist, Bath and Body Works, 109 lei

Ulei de corp relaxant Stress-Fix™ Composition Oil™, Aveda, 118 lei (disponibil pe notino.ro)

Foto: PR

