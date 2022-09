Deni Elena: „E în regulă să ai opinii, atâta timp cât ele respectă existența tuturor oamenilor“

Unii dintre cei mai populari și mai simpatici creatori de conținut din România vorbesc, într-un proiect ELLE powered by Vodafone, despre ascensiunea lor către vârful platformelor de socializare, despre gadget-urile care le fac posibilă activitatea și despre mesajul care stă mereu în spatele mediului prin care e transmis.

„Mi-aș dori să le spun oamenilor că este în regulă să ai opinii, atâta timp cât opinia ta respectă existența tuturor oamenilor. Este cel mai important lucru, libertatea ta se oprește acolo unde încep libertățile altora.' – Deni Elena

La doar 22 de ani, Deni Elena a strâns peste 320.000 de urmăritori pe TikTok și peste 18 mii pe Instagram, cărora le vorbește despre machiaj și în fața cărora combate constant misoginia. Deni e unul dintre acele personaje încă rare în online-ul românesc, care știu să îmbine postările de lifestyle cu opinii pertinente despre orice, dar mai ales despre femei și statutul lor în societate, despre educație – și părțile ei toxice, des întâlnite; sau despre sărăcie și cum afectează aceasta întreg parcursul vieții unui individ.

Acum, Denisa studiază dreptul, o urmare firească, spune, după ce și-a încercat și atracția pentru jurnalism, studiind pentru o vreme în afara țării. Nu a reușit să se adapteze în Marea Britanie, așa că a revenit acasă, unde în doar câteva săptămâni și-a făcut prieteni. Cum de a trecut de la jurnalism la drept? „Pe mine simțul justiției din jurnalism m-a atras, ideea de a descoperi nedreptăți. Dar acolo nici nu pot să spun că ai foarte multe oportunități să faci investigație. Sună foarte ciudat, dar e o țară atât de normală încât trebuia să senzaționalizezi o poveste. Majoritatea poveștilor pentru facultate erau foarte plictisitoare. Aici, mergi într-un stat și găsești povești de ți se rupe sufletul.



De când a revenit în țară, la debutul pandemiei, a început să și posteze intens pe TikTok. „Simțeam că nu fac absolut nimic și am observat că TikTok-ul devenise extrem de popular, și era foarte ușor să crești. Prietenul meu făcea content pe TikTok, pe Facebook și pe YouTube. Pe TikTok îi erau împinse videoclipurile ca pe nici o altă platformă. Am început să stau și eu din ce în ce mai mult pe TikTok, și a fost momentul în care a-nceput toată lumea să stea acolo. Ideea de a crea conținut am văzut-o ca pe un tren care pleca atunci, ca pe o șansă să mă prezint lumii drept creator de conținut. Inițial am început să fac exact ce făcea prietenul meu, adică scheciuri, pentru că și eu am o pasiune pentru actorie. După, și-a dat seama că o interesează mai degrabă partea de scenariu, și-a făcut un canal secundar, pe care simțea că poate posta orice, unde a început să vorbească în timp ce se machia. Unul dintre primele clipuri, își amintește, este despre cât de judecate erau fetele cu conturi pe OnlyFans, „fix de bărbații care consumă acest tip de conținut într-o formă sau alta. Și, deși nu tot feedback-ul a fost pozitiv, „am simțit că am ajuns la un public care a înțeles și asta mi-a dat foarte multă putere, și faptul că am făcut-o într-un mod care îmi place foarte mult, adică să mă machiez… Mi s-a părut că am inovat la momentul ăla, deși sunt sigură că erau oameni care mai făcuseră asta înaintea mea. Între timp, opiniile declamate în vreme ce îți aplici machiaj au devenit un trend și, spune Deni, „dacă trend-ul este să vină lumea și să spună de ce este greșită misoginia, so be it. Am văzut trend-uri mult mai rele.

A fost un scop pentru ea de la început să crească în online, iar chiar în primele săptămâni povestește că totul devenise o competiție între ea și prietenul ei, pentru numărul de urmăritori pe care îi aduna fiecare. Apoi, a continuat natural, cu subiectele pe care îi e acum atât de confortabil să le abordeze. Publicul mai tânăr chiar decât ea, spune, dându-i drept exemplu chiar pe colegii ei de facultate, mai mici, „e mult mai receptiv la mult mai multe lucruri și îi e ușor să fie vocală în fața lor. Deși a fost mereu astfel, încă din școală. Receptivitatea tinerilor o pune pe seama Internetului, care „cât de toxic este, îți aduce și o cultură diferită. Nu mai este această cultură românească, în care părinții sunt principalul factor de educație. Reușești să accesezi idei noi și să vezi, tocmai de la un creator de conținut care face ceva amuzant, că te educă. Și îți dai seama: chestia asta pe care am auzit-o la școală sau la părinți nu este exact așa cum am crezut.



Acum, a decis să-și modeleze discursul pentru „oricine își dorește să audă, încercând să aibă un limbaj cât mai accesibil. „Uneori parcă spun un lucru extrem de basic: de exemplu, tratați frumos femeile, pentru că sunt egalele voastre. Dar sunt persoane pentru care știu că este o noutate. Ținta mea principală sunt persoanele care nu sunt de acord cu ideile mele, ținta este să educ, nu pot să educ persoanele deja educate. De-asta uneori explic o idee de doi plus doi, pentru că oamenii care au cea mai mare nevoie să înțeleagă lucrurile astea nu le înțeleg. Și mai bine explic ideea de la rădăcină, cu un limbaj cât mai comun.

Nu știe dacă a avut mereu convingerile pe care le expune pe TikTok, dar nici nu-și amintește o vreme în care să nu fi crezut în acele lucruri. Își amintește cum petrecea mult timp pe Tumblr, când era mică, unde thread-uri întregi vorbeau despre lucruri pe care Internetul le numește acum politically correct, și spune că „asta încerc să creez și eu pentru alți oameni, să fiu ce au fost alții pentru mine.

Pentru o persoană născută în era tehnologiei, Deni navighează între uneltele pe care aceasta le oferă cu ușurință, dar nu neapărat și cu plăcere. Deși folosea inițial doar un telefon și își edita clipurile cu iMovie, după ce a început să facă make-up și-a dat seama că vrea să arate la o calitate mai mare munca migăloasă pe care o face și a început să utilizeze o cameră. Preferă în continuare telefonul, pentru că „totul e mai ușor așa, iar pentru sunet folosește un alt telefon, mai aproape de ea, ca să capteze mai bine. Tehnologia din spatele TikTok-ului, însă, celebrul algoritm care promite fiecărui utilizator să îi curatorieze o pagină For you perfect aliniată cu preferințele lui, o lasă rece. „Încerc să mă adaptez la trend-uri, dacă este unul care mi se pare wow la momentul respectiv, dar de cele mai multe ori implică un sunet și eu sunt mai confortabilă cu ideea de a vorbi. Mai folosesc și sunete, din când în când. Fiecare are percepția lui legat de algoritm, mulți oameni spun: mie nu-mi prind videoclipurile când vorbesc. Dar mie îmi prind când vorbesc, așa că încerc să-mi adaptez conținutul, să mă adaptez algoritmului pe care eu l-am creat în jurul conținutul meu.



Conținutul acesta este cheia, și el i-a adus și apreciere, dar și hate, care a afectat-o intens la început, dar pe care nu-l mai bagă în seamă acum. După ce a vorbit despre Colo, vloggerul în legătură cu care justiția a constatat deja că instiga la agresiuni sexuale, a început să primească mesaje „horror, amenințări cu violență, le scriau oamenilor care mă apărau. De atunci am început să-mi dau seama că Internetul nu este loc real, să nu-mi doresc eu să fie un loc real, nu-mi doresc ca oamenii ăștia să fie altceva decât niște comentarii. Am încetat să mai citesc atât de des comentarii, înainte stăteam mult acolo. Se mai uită acum, pentru feedback, dar nu răspunde mesajelor negative, pentru că nu vrea să valideze încercările unora dintre urmăritorii ei de a obține atenție în acest fel.

Își tratează propriul conținut în aceeași manieră echilibrată. Atunci când controversa din jurul declarațiilor discriminatorii ale unui celebru influencer a luat amploare, mesajul ei a rămas neutru și a subliniat doar decizia personajului de a nu-și recunoaște greșeala: „Mi se părea că s-a spus tot ce era de spus, că nu am nimic de adăugat. În egală măsură, sunt în continuare de acord cu ce am spus în clip: că poți să faci greșeli pe Internet și că lucrul acesta este permis. Dar cred că ce-a făcut el reprezintă și mentalitatea oamenilor care au fost atât de mult în atenția publicului încât au ajuns la ideea că ei nu pot să greșească, pentru că mereu vor fi oameni care-i susțin. Iar oamenii care au fost în atenția publică mult timp au ego-ul atât de umflat încât au impresia că pur și simplu un incident ca acesta este un moment în care toată lumea își aruncă frustrarea pentru faptul că au succes, și că ceea ce au făcut ei nu este atât de rău. Și pentru că îi alimentează alte persoane chiar cu gândurile pe care le au, se gândesc: uite, suntem eu și această mână de oameni inteligenți. Noi suntem singurii inteligenți, iar proștii aruncă în noi. Sunt convinsă că așa văd situația. Și m-a convins și faptul că, după ce și-a cerut scuze, a continuat-o pe același discurs, au fost niște scuze doar să avem și scuzele.



Întreb la final care ar spune că e mesajul pe care vrea să-l transmită lumii despre ea, prin toate modurile în care se manifestă în online. După o clipă în care-și adună gândurile, spune cu convingere. „Cred că mi-aș dori să le spun oamenilor că este în regulă să ai opinii, atâta timp cât opinia ta respectă existența tuturor oamenilor. Este cel mai important lucru, și este unul pe care l-am găsit într-o postare pe Tumblr, demult, despre cum libertatea ta se oprește acolo unde încep libertățile altora. Este perfect în regulă să ai opinii pe Internet atâta timp cât respecți oamenii și nu-i denigrezi. Asta e.

