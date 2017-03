Kit Harrington, cel care joaca rolul lui Jon Snow, nu are nicio idee despre cum se va sfarsi „Game of Thrones”

Chiar daca joaca rolului unuia dintre personajele principale (Jon Snow), Kit Harrington se alatura noua, tuturor celor care nu avem nicio idee despre finalul „Game of Thrones”!

Kit Harrington a admis, intr-un interviu recent pentru Moviefone, ca nu are habar care va fi sfarsitul mediatizatului show in care joaca. „Este foarte incitant pentru mine sa nu stiu, sincer neavand nicio idee cum se va termina, ce au in cap (producatorii), dar fiind printre primii care va afla.”, a declarat el.

Kit Harrington a mai declarat ca personajul lui Jon Snow ii este foarte drag, avandu-l aproape pentru atatia ani, si ca ii va fi greu sa se desparta de el. De asemenea, actorul a mai dezvaluit ca pe Jon Snow il asteapta o mare schimbare.

„Tocmai am terminat sezonul 7, si deja numar zilele pana cand voi primi scenariile pentru sezonul 8.”, a mai spus Kit.

Premiera sezonului 7 „Game of Thrones” va aparea un pic mai tarziu, in vara, si va avea mai putine episoade, doar 7. Cu toate acestea, putem spune ca suntem din ce in ce mai nerabdatori sa vedem ce se mai intampla in Westeros!

Foto: HBO