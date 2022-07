Prințul Harry, despre momentul când a realizat că Meghan Markle este „sufletul lui pereche”: „Linia mea de salvare”

Prințul Harry i-a transmis soției sale, Meghan Markle, o urare specială în timpul discursului său de la Națiunile Unite, unde a vorbit și despre mama sa, Prințesa Diana , dar și despre dragostea sa pentru Africa. În cadrul unui eveniment oficial, ducele de Sussex i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă partenerei sale de viață.

Cuplul a apărut luni la New York, unde Harry s-a adresat adunării în cadrul Zilei Nelson Mandela. În timpul discursului, prințul Harry a vorbit despre propria pasiune pentru Africa încă de la prima sa vizită la vârsta de 13 ani, inclusiv despre modul în care aceasta l-a legat de două femei importante din viața sa: soția sa, Meghan, și mama sa, prințesa Diana.

„În cea mai mare parte a vieții mele, a fost linia mea de salvare, un loc în care am găsit pacea și vindecarea de nenumărate ori. Este locul unde m-am simțit cel mai aproape de mama mea și unde am căutat alinare după ce a murit și unde am știut că am găsit un suflet pereche în soția mea”., a declarat prințul Harry.