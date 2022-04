Ispite cosmetice de aprilie – cele mai noi și tentante lansări beauty

Redescoperă farmecul zilelor însorite cu parfumuri divine, texturi senzuale și produse de machiaj care te vor ajuta să-ți creezi cele mai inedite look-uri.

Cum poți obține un look glam de primăvară? Este foarte simplu dacă ai aliații potriviți, iar noile produse de make-up sunt aici pentru a-ți veni în ajutor.

Duo olfactiv

Parfumul feminin L’Eau d’Issey Eau & Magnolia și parfumul masculin L’Eau d’Issey pour Homme Eau & Cèdre sunt noile creații olfactive Issey Miyake pentru această primăvară. Dacă în aroma feminină notele dominante sunt de bergamotă, magnolie și lemn de santal, apa de toaletă masculină se distinge prin tonurile de cardamom, cedru și vetiver.

Buchet floral

Noul parfum Lancôme Oui La Vie Est Belle ne îndeamnă să sărbătorim frumusețea vieții și ne aduce un buchet floral sofisticat, îmbogățit de notele de trandafir de Damasc și ylang-ylang. Păstrând la vârf notele fructate, accentul cade pe acordurile de patchouli și iris, dar și de bergamotă, piper roz și zmeură.

Extra glow

Produsele de machiaj lansate de celebra make-up artistă Pat McGrath au devenit rapid preferatele pasionatelor de beauty care pun accent pe formule eficente, dar și de o frumusețe rară. Așa putem caracteriza și iluminatorul gel/pudră Skin Fetish: Sublime Skin Highlighter. Infuzat cu perle, acest iluminator este cremos la atingere și delicat și mătăsos atunci când este aplicat pe ten și conferă pielii o strălucire inegalabilă. Disponibil exclusiv în magazinele Sephora.

Esență prețioasă

Pentru a asigura protejarea zonei sensibile din jurul ochilor, Chanel completează gama sa premium de skincare Sublimage cu un nou produs de îngrijire: Sublimage L’Essence Fondamentale Yeux. Este vorba despre un serum cu o formulă ușoară, fără parfum, ce poate fi folosit indiferent de vârstă și care ajută la redarea luminozității în zona ochilor, reduce apariția cearcănelor și a ridurilor și, mai mult, contribuie la îmbunătățirea aspectului genelor și al sprâncenelor.

Hidratare intensă

Grown Alchemist Hydra-Repair Treatment Cream: Camellia, Geranium Blossom este o cremă cu o mare concentrație de uleiuri bogate în vitamina C, ce oferă tenului hidratare și beneficii antiîmbătrânire, lăsând pielea fină, moale, fără imperfecțiuni și cu un aspect sănătos. Disponibilă în Obsentum, Farmacia Tei, magazinul Bebe Tei Mall și pe site-urile acestora.

Culori intense

Pentru un machiaj intens al ochilor, mizează cu încredere pe noile palete de farduri de pleoape Bourjois Volume Glamour Eyeshadow Palette. Fiecare paletă conține șase nuanțe puternic pigmentate și ușor de aplicat, pentru a crea o largă varietate de machiaje, potrivite atât pentru un look de zi, cât și pentru unul de seară.

Puterea vitaminei C

Un ingredient esențial pentru organismul nostru, vitamina C este cunoscută și pentru multiplele beneficii pe care le are pentru ten. Institut Esthederm Intensive Vitamine C Gel-Cream reduce eficient aspectul petelor pigmentare, redă luminozitatea tenului și îi conferă un aspect neted și sănătos, contribuind și la combaterea ridurilor și a liniilor fine.

#cleanmakeup

Westman Atelier Baby Cheeks Blush Stick este un produs de machiaj care poate fi utilizat atât pentru obraji, buze, dar și pleoape. Textura sa cremoasă conferă culoare, hidratare, rezultatul fiind un machiaj delicat, natural. Are o formulă vegană, fără gluten, pe bază de ulei de semințe de jojoba, vitamina E, extract de Berryflux Vita și pigmenți naturali. Disponibil în curând în Madison Perfumery.

Fără imperfecțiuni

Uită de cearcăne, roșeață, iritații, de pete sau acnee! Bare With Me Concealer Serum de la NYX Professional Makeup este un produs inovator, cu formulă vegană, potrivit pentru față și corp, ce acoperă imperfecțiunile, dar și hidratează zonele pe care este aplicat, având un efect de până la 24 ore, și este destinat mai ales persoanelor cu pielea uscată și deshidratată.

Îngrijire DIOR

Emma Răducanu este imaginea noilor produse de skincare lansate de celebrul brand și destinate curățării eficiente a tenului. La Mousee OFF/ON Foaming Cleanser Anti-Pollution este o spumă pentru curățare cu 90% ingrediente de origine naturală, care elimină particulele de substanțe poluante, îndepărtează machiajul, dar și asigură hidratarea pielii, astfel textura tenului pare îmbunătățită și cu un aspect uniform.

Parfum unisex

Maison Margiela REPLICA When the Rain Stops este o apă de toaletă unisex, cu ingrediente obținute din surse sustenabile și conform standardelor etice. Primele note care atrag atenția sunt cele de piper roz, de ulei de bergamotă și acorduri naturale verzi, în timp ce strălucirea este dată de aromele de trandafir turcesc, iasomie și patchouli.

Pentru un păr superb

Maria Nila Minerals este o nouă gamă de produse pentru coafare: cremele fixează firele de păr, le îngroașă și texturizează, oferind o fixare demnă de cea din saloane, dar oferă și hidratare datorită untului de shea și uleiului de măsline. Disponibile exclusiv în saloane, în magazinele Xpert Beauty și

www.xpertbeauty.ro.

Multifuncțional

Crema hidratantă colorată essence Hydro Hero 24h este, de fapt, un fond de ten, cremă hidratantă și protecție solară într-un singur produs. Formula sa cu 88% ingrediente naturale conferă acoperire ușoară spre medie, uniformizează aspectul tenului, oferă hidratare timp de 24 de ore și protejează pielea de radiațiile UV, având SPF 20.

Accent pe culoare

Dacă îți place să te joci cu machiajul și să încerci diferite stiluri, atunci vei adora noua paletă CATRICE Pro Hint of Mint Slim. Paleta dispune de 14 farduri de pleoape extrem de pigmentate, iar nuanțele sunt perfect asortate – de la verdele-mentă la tonurile calde de pământ și până la nuanțele aurii –, cu finisaje metalice, strălucitoare și mate, ce garantează un machiaj spectaculos.

Inspirație japoneză

Noile rujuri Contouring Lipstick de la Sensai au o formulă inspirată de picturile tradiționale japoneze, oferind o culoare multidimensională datorită subtonului ușor închis și în același timp amplificând forma, conturul și textura buzelor. Conferă o finisare cremoasă, mată, dar și un efect delicat de conturare a buzelor, fiind disponibile într-o largă varietate de nuanțe.

Efect matifiant

Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Matte este un fond de ten cu finish nedetectabil, care combină rezistența de lungă durată, efectul matifiant și luminos și acțiunea de îngrijire a tenului. Formula sa cu 97% ingrediente de origine naturală permite pielii să respire în timp ce oferă rezistență la transfer și umiditate. Exclusiv în magazinele Sephora.

Acorduri de piele

Apa de parfum unisex Wild Leather, parte din colecția Yves Saint Laurent Le Vestiaire des Parfums, este un mix seducător între feminin și masculin, între eleganță și spirit animalic, între senzualitatea Orientului și agitația pariziană, totul datorită notelor de piele neagră, lemn de guaiac și șofran. Disponibilă exclusiv în YSL Boutique din București.

Picături de lumină

MÁDARA Cosmic Drops este un iluminator certificat organic, cu intensitate ajustabilă, conceput de experți în îngrijirea pielii și realizat dintr-un mix de pulberi minerale fine omogenizate într-un serum de acid hialuronic & aloe vera. Este, de asemenea, bogat în antioxidanți extrași din fructe de afine și rădăcină de bujor. Disponibil pe miobio.ro

Tonuri de ciocolată

Emblematicul flacon Cacharel în forma unui ruj se învăluie acum într-o nuanță ciocolatie, odată cu lansarea apei de parfum Yes I Am Delicious. Aroma debutează cu note de mandarine verzi, completate de cardamon, apoi te învăluie cu tonurile de iasomie și floare de portocal, pentru ca acordurile de cacao, alune de pădure, lapte și tonurile de lemn de santal să îi confere senzualitate.

De încercat și de adorat:

Anticearcăn corector Touche Eclat High Cover, Yves Saint Laurent, 197 lei

Apă de parfum Pure Jasmine, Trussardi, 60 ml, 433 lei

Cremă hidratantă pentru corp Rebel Rosebud Body Cream, The Body Shop, 81 lei

Cremă pentru mâini Du Jardin Hand Balm, Goutal Paris, 155 lei (în Madison Perfumery)

Fond de ten HD Skin, Make up For Ever, 187 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Loțiune tonică hidratantă Earth Sourced Purely Natural Refreshing Toner, Paula’s Choice, 115 lei

Mască pentru păr INVIGO Volume Boost Crystal Mask, Wella Professionals, 88 lei

Ruj de buze Rouge Allure L’Extrait, Chanel, 295 lei

Tratament cu argilă pentru ten Beauty Masquerade Customizable Clay Treatment, Flower and Spice, 575 lei (în parfumeriile Douglas)

Ulei pentru păr Revox Plex Bond Repairing Oil, REVOX, 54,99 lei

Citește și:

Cele mai importante trucuri de frumusețe pentru fiecare dimineață

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro