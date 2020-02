Câștigătorii Premiilor BAFTA 2020 – lista completă

Aceștia sunt câștigătorii Premiilor BAFTA 2020:

Cel mai bun film

1917

Cel mai bun film britanic

1917

Cel mai bun film străin

Parasite

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Learning to Skateboard in a Warzone (If Youre a Girl)

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie britanic

Grandad Was a Romantic

Cea mai bună animație

Klaus

Cel mai bun documentar

For Sama

Cel mai bun actor în rol principal

Joaquin Phoenix, Joker

Cea mai bună actriţă în rol principal

Renée Zellweger – Judy

Cel mai bun regizor

Sam Mendes – 1917

Cel mai bun actor în rol secundar

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Laura Dern, Marriage Story

Cea mai bună distribuție:

Joker

Cel mai bun debut al unui regizor, producător sau scenarist britanic

Bait – Mark Jenkin (scenarist/regizor), Kate Byers, Linn Waite (producători)

Câștigătorii Premiilor BAFTA 2020: Cel mai bun scenariu original

Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho

Cel mai bun scenariu adaptat

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Cea mai bună coloană sonoră

Joker

Cea mai bună imagine

1917

Cel mai bun montaj

Le Mans 66

Cea mai bună scenografie

1917

Cele mai bune costume

Little Women

Cel mai bun make up & hair

Bombshell

Cel mai bun sunet

1917

Cele mai bune efecte vizuale

1917

EE Rising Star Award

Micheal Ward

Foto: Image.net

