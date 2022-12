Ispite cosmetice de decembrie – cele mai noi și tentante lansări beauty

Strălucește! Acesta este îndemnul nostru la final de an, iar noutățile din domeniul frumuseții sunt aici pentru a te ajuta.

Un set cadou sau un calendar de advent reprezintă cea mai atrăgătoare soluție atunci când vrei să îi surprinzi pe cei dragi.

Magia Chanel

Chanel ne surprinde la final de an cu o colecție exclusivă, spectaculoasă și opulentă. Vedetele colecției sunt pudrele iluminatoare ÉCLAT LUNAIRE OVERSIZE ILLUMINATOR FACE POWDER, care accentuează conturul feței și oferă strălucire, și paleta LES 4 OMBRES – OMBRES DE LUNE, o combinație fascinantă de nuanțe mate și sidefate. Colecția mai cuprinde și lacuri de unghii Le Vernis, rujuri ROUGE ALLURE L’EXTRAIT și ROUGE ALLURE Laque, toate în ediție limitată.

Captivant

ENCELADE, noua apă de parfum lansată de Casa Marc-Antoine Barrois, este o aromă unisex puternică, de un magnetism sălbatic, perfectă pentru momentele în care vrei să fii în centrul atenției. Acordul principal de rubarbă, cedru și vetiver exprimă mirosul pământului, al sevei, al naturii luxuriante. Notele verzi și lemnoase, care se amestecă cu cele de piele afumată, dar și tonurile de lemn de santal și boabe de tonka adaugă un strop de senzualitate.

Calendar de advent

Să numeri zilele până la Crăciun este o invitație simbolică să celebrezi frumusețea fiecărui moment al vieții tale. În acest an, în prag de sărbători, te invităm într-o călătorie fermecătoare cu ajutorul celor 24 de delicii cosmetice ale noului calendar de advent SABON! În interiorul fiecărei cutii se ascunde câte un răsfăț pentru îngrijirea pielii, pentru baie sau un tratament corporal care abia așteaptă să fie descoperit și testat.

Combate îmbătrânirea

Paula’s Choice C5 Super Boost Eye Cream este o cremă concentrată pentru zona ochilor, care oferă luminozitate pielii terne, luptă împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi și reduce hiperpigmentările de sub ochi și liniile fine. Formula sa, cu un amestec de trei tipuri de vitamina C și peptide bio-active, netezește, hidratează și îmbunătățește fermitatea pielii, pentru un aspect vizibil mai tânăr.

Ediție aniversară

Keune aniversează un secol de inovație în domeniul îngrijirii și stilizării părului cu o gamă de produse împachetate într-un ambalaj spectaculos, creat de artistul Joseph Klibansky. Produsul-vedetă este serumul de păr Royal Tribute, cu vitamina E și parfum inspirat de lalele, care netezește și hrănește părul, oferindu-i o strălucire de invidiat.

Gene cu volum

Uită de aspectul genelor fără vitalitate și pregătește-te de un volum uimitor cu noua mascara Wonder’Volume Thrill Seeker de la Rimmel London! Formula sa cremoasă și extrem de pigmentată, bogată în panthenol, contribuie la hrănirea genelor, făcându-le mai puternice. Peria din fibre fine și moi reușește să atingă fiecare geană în parte, oferind un volum impresionant de la rădăcină până la vârf și este foarte ușor de folosit.

Efect de lifting

OBAGI ELASTIderm® Neck and Décolleté Concentrate este un serum concentrat cu retinol și arbutină, cu efect de lifting, destinat zonei gâtului și decolteului. Formula sa eficientă conține Bi-Mineral Contour Complex™, o tehnologie avansată și patentată, care luptă împotriva semnelor de îmbătrânire, îmbunătățește vizibil elasticitatea pielii și are efect de minimizare a liniilor fine, a ridurilor și a pielii lăsate. Include mecanismul Roller bar, care valorifică presiunea furnizată de aplicatorul special pentru a distribui eficient produsul.

150 de ani de Shiseido

Compania Shiseido a fost înființată în 1872 în Tokyo, fiind prima farmacie de tip occidental din Japonia, iar misiunea Shiseido a fost aceea de a oferi produse de înfrumusețare cu beneficii și siguranță de neegalat (produse de îngrijire a pielii, machiaj și parfumuri).150 de ani mai târziu, Shiseido continuă să combine filosofiile și inovațiile orientale și occidentale pentru a dezvălui frumusețea interioară și exterioară a femeilor de pe tot globul.

Cadoul perfect

Iconica apă de toaletă Cacharel Amor Amor este disponibilă acum într-un set special pentru perioada sărbătorilor în care, pe lângă parfum, vei găsi și două loțiuni pentru corp, care prelungesc experiența olfactivă. Cacharel Amor Amor este o aromă florală și fructată, cu note de top de grepfrut roz, portocale roșii și mandarine, tonuri de mijloc de iasomie, lăcrămioare și caise, pe o bază de ambră, mosc și vanilie. Disponibil pe notino.ro.

Senzualitate

Victoria’s Secret Bombshell Celebration este un parfum în ediție limitată, care celebrează tot ceea ce ne înconjoară, de la prieteni și familie, până la noi înșine. Aroma cucerește prin notele fine de bujor, cele efervescente de șampanie, puse în valoare de cele de lemn de santal, care creează acorduri unice, seducătoare. Bombshell Celebration este disponibil în magazinele Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City și AFI Cotroceni și pe www.victoriassecret.ro.

Universul DIOR

Intră în universul fabulos DIOR cu seturile cadou în ediție limitată pe care le găsești exclusiv în boutique-ul La Collection Privée Christian Dior din Băneasa Shopping City. Aici vei găsi celei mai recente creații olfactive Maison Christian Dior, care poartă semnătura lui François Demachy, parfumierul-creator al casei Dior, dar și multe alte surprize parfumate și seturi de machiaj și skincare, perfecte pentru a fi dăruite în această perioadă a anului.

Machiaj de sărbătoare

Pentru sezonul festiv, Givenchy a creat o colecție de machiaj în ediție limitată ce îmbină modernul și eleganța couture. Două dintre produsele sale iconice – pudra Prisme Libre și Le Rouge Sheer Velvet – au fost reeditate, îmbrăcându-se într-un material cu aspect metalic. Pudra este disponibilă într-o armonie cromatică deosebită, ce include patru tonuri pastel infuzate cu micro-glitter, iar Le Rouge Sheer Velvet are o nuanță subtilă de roșu cu tonuri de roz.

Nuanțe puternice

În această lună pariem pe paleta de farduri de pleoape CATRICE Fall in Colours cu 18 nuanțe foarte pigmentate, de la tonuri calde de auriu și maro până la nuanțe bogate de fructe de pădure și dovleac, perfecte pentru a obține un machiaj în tendințe. Diferitele finisaje – mate, metalice si strălucitoare – îți permit să creezi un look atât îndrăzneț, cât și elegant, clasic sau natural.

Made in RO

Mara Blu SkinCare este un nou brand românesc care se concentrează pe produsele pentru îngrijirea tenului și care ne-a cucerit cu serul facial Hyalo Boost Caviderm. Acesta conține trei ingrediente anti-îmbătrânire cu efecte extraordinare pentru ten: acid hialuronic, pentru hidratare de durată, un complex de peptide care contribuie la formarea colagenului și la îmbunătățirea fermității pielii și extract de caviar, care revitalizează tenul și îi conferă luminozitate, dar și ulei de zmeură bogat în vitamine.

Puterea spirulinei

Institut Esthederm Intensive Spiruline Ser este un serum ideal pentru revitalizarea tenului și pregătirea acestuia pentru sezonul rece. Acest concentrat nutri-energizant unic are o formulă complexă, cu zece minerale, 18 aminoacizi, antioxidanți și acizi grași esențiali, care ajută la hidratarea tenului și reduce semnele de oboseală. Textura sa fluidă, ce nu lasă urme grase, îmbunătățește tonusul și elasticitatea pielii, astfel că aceasta devine mai luminoasă, mai strălucitoare și mai fermă.

Veste bună

Dacă te numeri, ca noi, printre fanii produselor comercializate în dm drogerie markt, atunci cu siguranță te va bucura știrea că acum le poți achiziționa și online, pe dm.ro. Vei găsi un portofoliu variat de produse și mărci proprii dm precum Balea, alverde, Jessa sau ebelin, la prețuri avantajoase, dar și alte brand-uri de machiaj și îngrijire personală sau suplimente alimentare, iar în fiecare săptămână te așteaptă promoții de neratat.

Manichiură de efect

Colecția de lacuri de unghii OPI Jewel Be Bold este disponibilă în variantele GelColor, Infinite Shine și Nail Lacquer și include o paletă de tonuri prețioase, 12 culori în ediție limitată, dar și trei extra lacuri cu sclipici, pentru ca unghiile tale să strălucească mai mult ca oricând, înfrumusețate de accentele metalizate.

Ediție limitată

Cu calendarul de advent essence HAPPY HOLIDAYS vei fi cu adevărat răsfățată, pentru că o surpriză strălucitoare este ascunsă în spatele fiecăreia dintre cele 24 de uși. Desigur, conținutul exact este încă un secret, dar îți vom dezvălui doar câteva dintre surprize: un ruj hidratant, o mască de buze pentru noapte, patch-uri de ochi, o pensulă pentru blending și un lac de unghii special, într-un format mini.

Ingrediente naturale

Formulele minimaliste ale produselor Simply More, fiecare cu câte 10 ingrediente naturale, ultra eficiente și perfect echilibrate, oferă oricărui tip de ten îngrijirea de care are nevoie folosind cantitatea minimă de cosmetice. Produsele Simply More sunt vegane, cruelty free, fără parfum și testate responsabil, iar ambalajele pot fi reciclate în totalitate, având la bază un material realizat din trestie de zahăr. Gama de skincare Simply More este disponibilă pe miobio.ro.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Signorina, Salvatore Ferragamo, ediție limitată, 50 ml, 417 lei

Calendar de advent, Biotherm, 499 lei

Calendar de advent, Nuxe, 293 lei (disponibil pe notino.ro)

Extract de parfum Solstis, 100 ml, Fragrance du Bois, 1.680 lei (disponibil exclusiv în Niche Parfumerie)

Paletă de rujuri Lip Suede, WESTMAN ATELIER, 425 lei (în Madison Perfumery)

Pudră iluminatoare ÉCLAT LUNAIRE OVERSIZE ILLUMINATOR FACE POWDER, Chanel, 402 lei

Set cadou Absolut Repair, L’Oréal Professionnel, 383,18 lei

Set cadou Cheer & Wonder Orange & Pine Essentials, The Body Shop, 125 lei

Set cadou GOOD FORTUNE, Viktor & Rolf, 577 lei (exclusiv pe notino.ro)

Set cadou Nina, Nina Ricci, 360 lei

