Meghan Markle își va pierde și cel de-al doilea ajutor pe fondul comportamentului ei dificil

Meghan Markle își va pierde un angajat important din echipa ei de la Kensington Palace pentru a doua oară de la nunta ei cu Prințul Harry. Secretara cuplului, Samantha „The Panther” (pantera) Cohen, nu dorește să aibă un job permanent și a anunțat că intenționează să plece după ce bebelușul lui Meghan va fi născut în primăvara anului viitor.

Informația a fost publicată de Sunday Times, în reportaj scriindu-se că aceasta va ajuta cuplul să îi găsească un înlocuitor în noul an.

Știrea despre plecarea Samanthei vine pe fondul tuturor zvonurilor potrivit cărora Meghan este foarte dificilă. Până acum Kensington Palace nu a comentat această veste și nici nu a oferit declarații despre știrile negative despre ducesă.

Cine este Samantha Cohen?

Samantha Cohen, în vârstă de 50 de ani, a lucrat pentru familia regală timp de 17 ani și este fosta asistentă și secretară a Reginei Elisabeta. Aceasta și-a anunțat demisia din funcția sa vara trecută, însă a acceptat o slujbă temporară pentru Meghan&Harry, ajutând-o pe Ducesa de Sussex să se adapteze vieții alături de familia regală.

Potrivit presei britanice, Samantha a intenționat să stea în această funcție timp de șase luni, însă Meghan și-ar fi dorit ca aceasta să accepte un post permanent. „Sam va fi o pierdere uriașă”, a declarat o sursă apropiată de Meghan pentru Sunday Times.

Vestea că Samantha Cohen va pleca vine la mai puțin de o lună după ce a fost dezvăluit că asistenta personală a Ducesei de Sussex, Melissa Touabti, cea care s-a ocupat și de nunta regală, și-a dat demisia după șase luni. Potrivit zvonurilor, se pare că ea și Meghan au avut o relație dificilă.

Mai multe știri despre comportamentul „dificil” al Ducesei au apărut în ultimele săptămâni, cele mai multe fiind despre perioada nunții regale.

În noiembrie The Daily Mail a publicat o știre potrivit căreia Meghan își începe ziua la 5 dimineața și le dă mesaje angajaților cu idei și cerințe de șase sau șapte ori pe zi. „Meghan are nevoie de cineva cu multă energie și răbdare pentru a o ajuta să își definească noul rol”, a declarat sursa citată de The Daily Mail.

Meghan Markle a dezvăluit că se trezește foarte devreme chiar în timpul călătoriei în Australia, când a declarat că se trezește la 4.30 dimineața pentru a face yoga, despre care a declarat că este foarte bună pentru a-ți „vindeca mintea”. Acest lucru nu este însă atât de surprinzător, având în vedere că mama sa, Doria Ragland este instructor de fitnes.

Alte comentarii despre comportamentul „dificil” al Ducesei au apărut pe parcursul acestor luni. Potrivit Daily Mail, Palatul Buckingham a refuzat cererea ei de a pune odorizante în St George’s Chapel înainte de nuntă pentru a acoperi mirosul clădirii din secolul al XV-lea.

Totodată, se pare că ea și-ar fi dorit o altă tiară, însă Regina i-a refuzat cererea, iar Prințul Harry chiar ar fi țipat la angajați pentru a se asigura că Ducesa de Sussex primește tot ce își dorește.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

