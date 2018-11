„Meghan nu poate avea tot ce își dorește”- Regina Elisabeta a II-a a avut o discuție serioasă cu Prințul Harry înainte de nuntă

Potrivit unei surse apropiate familiei regale, Regina Elisabeta a II-a a avut o discuție serioasă cu Prințul Harry despre tiara pe care și-ar fi dorit-o Meghan.

Potrivit aceleiași surse citate de The Sun, Ducesa de Sussex și-ar fi dorit o tiară cu smaralde, însă i s-a spus că nu o poate avea, deoarece pietrele ar fi provenit din Rusia. Se pare în acele momente Regina i-ar fi spus Prințului Harry că Meghan va purta ce tiara îi va oferi Majestatea Sa.

„Regina s-a întrebat totodată de ce a avut nevoie Meghan de un voal, având în vedere că urma să fie cea de-a doua nuntă a ei”, a declarat sursă, adăugând că „Meghan poate fi dificilă”.

Acest incident însă nu pare să fie menționat de membrii familiei regale, mai mult, Meghan spunând luna trecută „cât de norocoasă” s-a simțit că a putut alege tiara cu diamantul Reginei Mary din colecția privată a Reginei.

În plus, acest episod nu este relatat nici în noua carte a lui Robert Jobson, „Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams”. În schimb, autorul a consemnat că Prințul Harry a avut o comportament mai puțin obișnuit în perioada organizării nunții.

Potrivit relatării acestuia, Prințul Harry ar fi ridicat vocea la angajați, spunându-le: „Ceea ce Meghan își dorește, trebuie să primească”. Reacția sa ar fi făcut-o pe Regina Elisabeta să aibă o discuție cu el și să-i atragă atenția asupra comportamentului său, a scris Robert Jobson.

În ceea ce privește tiara aleasă, potrivit declarațiilor date după nuntă, Meghan a declarat că a ales-o în timpul unei vizite la Palatul Buckingham alături de Prințul Harry și nu a dat vreun indiciu că aceasta nu ar fi fost prima ei alegere.

Ea a descris această vizită drept „o zi incredibilă, ireală”. Ducesa de Sussex și Prințul Harry au vorbit despre nunta lor într-un material audio înregistrat pentru expoziția „Relive the Royal Wedding”, deschisă la Castelul Windsor.

„Când a venit momentul tiarei, am fost foarte norocoasă să pot alege această tiara bentiță în stil art deco. Harry și cu mine am mers la Palatul Buckingham să ne întâlnim cu Majestatea Sa Regina pentru a selecta una din opțiunile care erau acolo”, a spus Meghan.

Ea a adăugat: „Și asta a fost cea care, cred, pe măsură ce am probat, a ieșit în evidență. Cred că a fost perfectă pentru că era atât de simplă – și, totodată, o extensie a ceea ce Clare (Waight Keller, designerul care a creat rochia de mireasă, n.r.) și cu mine am încercat să facem cu rochia care a fost ceva ce a putut fi atât de atemporală, dar totodată modernă.”

Comentariile lui Harry nu au lipsit de pe înregistrarea audio: „Visul fiecărei fetițe este să probeze o tiara și, destul de amuzant, cea care ți-a venit cel mai bine, cea care a arătat cel mai bine pe tine fără îndoială, nici nu ar fi trebuit să fiu acolo, dar a fost un împrumut incredibil din partea bunicii, a fost foarte frumos.”

Știm deja că Regina Elisabeta a II-a și Meghan Markle au o relație destul de apropiată, Majestatea Sa fiind fermecată de fosta actriță încă de la început.

Regina a demonstrat că are o relație apropiată cu Ducesa de Sussex, acestea mergând împreună în primul angajament oficial al lui Meghan (fără să fie însoțită de Prințul Harry), la doar o lună de la căsătorie. Atunci Ducesa și Regina au fost fotografiate râzând împreună, dovadă a relației apropiate și a înțegerii dintre ele.

În plus, Regina Elisabeta a II-a a invitat-o pe mama lui Meghan, Doria Ragland, să petreacă sărbătorile alături de familia regală, o invitație pe care familia lui Kate nu a primit-o până acum.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

