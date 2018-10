Meghan Markle a avut parte de o reuniune surprinzătoare în Noua Zeelandă

Meghan Markle și Prințul Harry se află în Noua Zeelandă, urmând ca turneul regal să se încheie săptămâna aceasta.

Cei doi au ajuns în Auckland marți, iar ei au fost întâmpinați de o mulțime de fani. În plimbarea lor, Meghan s-a întâlnit cu o persoană specială, o fană cu care vorbea prin mesaje private pe Instagram înainte ca Ducesa să își închidă toate conturile de social media.

Omid Scobie, comentator regal, a vorbit despre întâlnirea surprinzătoare: „Astăzi am văzut-o pe Meghan reunită cu o fană cu care obișnuia să vorbească prin mesaje private pe Instagram. @1NewsNZ a fotografiat momentul în care @bellisariho a întâlnit-o pe Ducesă și i-a înmânat o scrisoare.”

Today also saw Meghan reunited with a fan she used to chat to via Instagram DMs. @1NewsNZ captured the moment @bellisariho met the Duchess face to face (and gave a letter).

She would tell me to do well at university and encourage me to be myself,' Hannah says of their messages. pic.twitter.com/JQovfhpTnF — Omid Scobie (@scobie) October 30, 2018

Scobie a povestit și ce a declarat Hannah despre mesajele pe care și le trimitea cu Meghan Markle: „Ea îmi spunea să învăț la facultate și mă încuraja să fiu eu însămi.”

Acesta nu a fost însă singurul moment adorabil al vizitei. Un alt fan al familiei regale, Max Henry, în vârstă de 10 ani, i-a întâlnit pe Ducele și Ducesa de Cambridge în 2014, iar acum el și-a completat colecția de fotografii cu cei patru membri pozând alături de Harry și Meghan.

Max Henry, 10, met William and Kate when we were last at the @ViaductHarbour in 2014. Today he completed his #FabFour selfie collection after getting to chat with Harry and Meghan! pic.twitter.com/qIIw6UGRnE — Omid Scobie (@scobie) October 30, 2018

Ducele și Ducesa de Sussex au vorbit cu mai mulți copii prezenți la întâlnire, printre care și o fetiță de 11 ani, care este deja o antreprenoare de succes. Aceasta a creat o gelatină (slime) și a lansat un brand numit #SlimePrincess. Ideea ei a impresionat-o pe Meghan Markle, aceasta sfătuind-o să continue munca pe care o face acum.

Meeting 11-year-old entrepreneur Katharina Weischede, who has tapped into the slime craze and created an online business and brand called #SlimePrincess. An impressed Duchess Meghan, who Katharina calls an inspiration, told her to keep doing what youre doing!' pic.twitter.com/ilIrxYLevi — Omid Scobie (@scobie) October 30, 2018

Pentru această zi, Meghan Markle a purtat o rochie Brandon Maxwell, un trenci Burberry și pantofi cu toc Stuart Weitzman.

