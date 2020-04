Bruce Willis și Demi Moore își petrec perioada de izolare împreună, alături de fiicele lor

Bruce Willis și Demi Moore sunt exemplul perfect că poți păstra o relație bună cu fostul partener chiar și după un divorț.

Cei doi s-au reunit în timpul acestei perioade de izolare, a declarat o sursă pentru People. Fiica lor, Tallulah, în vârstă de 26 de ani, a publicat o imagine în care Bruce, Demi și sora ei, Scout, alături de regizorul de film Dillon Buss, poartă pijamale asortate.

Vezi această postare pe Instagram chaotic neutral O postare distribuită de tallulah (@buuski) pe Apr 6, 2020 la 1:35 PDT

Actrița Demi Moore a publicat și ea pe contul ei de Instagram mai multe fotografii din izolare alături de cele trei fiice, Tallulah, Scout și Rumer. „Echipa de carantină… care lucrează la un proiect fotografic de familie”, a scris Demi.

Vezi această postare pe Instagram Quarantine crew… working on a family photo project ❤️ O postare distribuită de Demi Moore (@demimoore) pe Mar 28, 2020 la 11:41 PDT

Iar dacă te întrebai cu ce anume își mai ocupă timpul, ei bine, fiicele lui Demi mai și cântă, după cum arată un clip postat pe Instagram chiar de actriță.

Vezi această postare pe Instagram Scenes from home ❤️ #stayhome O postare distribuită de Demi Moore (@demimoore) pe Apr 3, 2020 la 11:06 PDT

Bruce Willis și Demi Moore au format unul dintre cele mai faimoase cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit în 1987, iar în 2000 au decis să divorțeze.

Demi a vorbit despre divorțul de Bruce în biografia sa, Inside Out. „Este amuzant să spun asta, dar sunt foarte mândră de divorțul nostru. Cred că lui Bruce i-a fost teamă la început că îmi voi exprima furia pe care am acumulat-o în timpul căsniciei noastre, împiedicându-l să își viziteze copiii. Dar nu am făcut asta, și nici el.”

Demi Moore și Bruce Willis au decis să rămână prieteni după despărțire. Bruce s-a recăsătorit cu Emma Heming, iar ei au împreună două fiice, Mabel Ray, în vârstă de 8 ani și Evelyn Penn, în vârstă de 5 ani. Emma chiar a sprijinit-o pe Demi atunci când și-a lansat biografia în septembrie 2019.

