Bradley Cooper s-a simțit stânjenit că nu a fost nominalizat pentru un Oscar la categoria „cel mai bun regizor”

Bradley Cooper a dezvăluit în cadrul Oprahs SuperSoul Conversations from Times Square că i-a fost greu să treacă peste acest eveniment, momentul în care a aflat de nominalizările la Oscar, dar nu și la categoria „cel mai bun regizor”.

„Am fost stânjenit. Eram într-o cafenea în New York City, iar când m-am uitat la telefon, Nicole (Caro, PR-ul lui) mi-a spus felicitări și m-a anunțat că am fost nominalizați. Nici măcar nu mi-au dat veștile proaste. Am fost jenat pentru că am simțit că nu mi-am făcut treaba', a spus Bradley.

„A Star is Born” marchează debutul regizoral al lui Bradley Cooper. Actorul a reușit să strângă trei nominalizări la Premiile Oscar pentru film, inclusiv cel mai bun actor, cea mai bună imagine și cel mai bine adaptat scenariu alături de Eric Roth și Will Fetters. Bradley a fost însoțit la evenimentul lui Oprah Winfrey de Irina Shayk, iubita lui. Printre invitați s-au numărat și Beto ORourke, Melinda Gates, Michael B. Jordan și Lisa Borders.

