Meghan Markle si Printul Harry sunt in cautarea unei case perfecte

De cateva luni se zvoneste ca Meghan Markle si Printul Harry se vor logodi. Multe surse spun ca acest lucru s-a intamplat deja, urmand ca acest lucru sa fie anuntat oficial in curand. Un nou indiciu care sustine aceasta teorie este faptul ca Meghan Markle si Printul Harry sunt in cautarea unei case.

Potrivit unei surse pentru Daily Mail, cei doi si-ar dori o casa in mediul rural, in Oxfordshire, la o distanta de o ora de Londra. Aceasta zona nu ar fi departe de Highgrove House, unde Printul Harry si-a petrecut cea mai mare parte a copilariei, dupa moartea Printesei Diana.

„Printul Harry este in cautarea unei noi locuinte in zona. Inainte de Meghan, se uita vag in Norfolk, insa nu a gasit ce si-a dorit. Acum, cu influenta ei, si-a reinceput cautarea”, a declarat o sursa apropiata pentru Daily Mail.

In plus, se pare ca lui Meghan ii place aceasta zona pentru farmecul ei rustic. Totodata, Meghan Markle si Printul Harry nu vor fi departe de membri ai familiei regale, in apropiere locuind Zara, verisoara lui Harry si Printesa Anne.

Avand in vedere ca Meghan si Printul Harry ar fi servit ceaiul cu Regina Elizabeta a II-a intr-o intalnire mai putin formala, avem certitudinea ca relatia lor este una serioasa.

