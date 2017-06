Kate Middleton, dezvaluiri despre Wimbledon

Ducesa de Cambridge a oferit un interviu pentru documentarul BBC1 ”Sue Barker: Our Wimbledon” in care vorbeste despre amintirile ei legate de faimosul campionat.

Una dintre ele este cea in care tatal sau, Michael Middleton, a incurcat numele unor jucatori, salutandu-i cu alte nume. „Am fost ingrozita!” a declarat Kate Middleton spunand ca tatal sau cu siguranta nu va aprecia declaratia ei.

Kate a mai declarat si despre mama sa Carole ca ar fi avut si inca are o pasiune pentru jucatorul de tenis Roger Federer. „Roger este idolul mamei mele. Nu cred ca se va supara pe mine pentru ca am spus asta.”

„Cred ca si el stie asta.”

Ducesa a amintit si de momnetul in care nu a putut fi prezenta la glorioasa victorie a lui Andy Murray la Wimbledon in 2013, insarcinata fiind cu Printul George. „I-am scris dupa accea, mi-am cerut scuze ca nu am fost prezenta si l-am felicitat pentru castig”.

Sotia Printului William a vorbit si despre abilitatile sale privind tenisul. „De fiecare daca cand este campionatul de la Wimbledon ma gandesc ‚Da, si eu pot face asta’ si imi pregatesc racheta. Din pacate, niciodata aceleasi rezultate”.

Ducesa de Cambridge va participa la Wimbledon pentru prima oara de cand se afla la conducerea All England Lawn Tennis Club, functie primita chiar de la Regina Elisabeta.

Text: Robert Moraru

Foto: Arhiva Revistei ELLE