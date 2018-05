Ce cadouri au primit invitații de la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle

Chiar dacă nu s-au numărat printre cei 600 de norocoși care au participat la ceremonie în interiorul Capelei St. George, cei 2000 de invitați la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle au avut parte de o surpriză plăcută.

Aceste persoane au primit invitația de a participa la această zi minunată pe domeniul Castelului Windsor datorită acțiunilor speciale de caritate și a serviciilor aduse țării. Fiecare persoană s-a putut bucura la plecare de un cadou, un goodie bag.

Dacă te întrebai ce ai putea primi la o nuntă regală, fotograful James Whatling a postat o imagine pe Twitter cu geanta de pânză pe care sunt imprimate literele H și M. Această pungă a fost deschisă în cadrul emisunii The Today Show’s, așa că acum știm ce a primit fiecare invitat.

A lovely touch for the guests in the Castle for todays’s #RoyalWedding, complete with water and a huge Harry and Meghan chocolate coin. pic.twitter.com/lODWk7fN3o

— James Whatling (@JWhatling) May 19, 2018