Rihanna, premiata de Universitatea Harvard

Rihanna, in varsta de 29 de ani, va primi din partea Universitatii Harvard Premiul Humanitarian of the Year si va fi prezenta la ceremonia care va avea loc saptamana urmatoare in campusul universitar.

„Rihanna a construit un centru foarte mondern dedicat medicinei oncologice, pentru a diagnostica si trata cancerul la san, in cadrul Spitalului Queen Elizabeth din Bridgetown, Barbados”, a declarat S. Allen Counter, directorul Fundatiei Harvard.

Rihanna a mai pus bazele Fundatiei Clara Lionel in onoarea bunicilor sai, fundatie care se dedica imbunatatirii sanatatii, educatiei, artelor si culturii din intreaga lume si ofera burse studentilor care provin din tari din Caraibe.

De asemenea, cantareata este ambasador al organizatiei Global Citizen, a carei misiune este de a oferi acces la educatie copiiilor din tarile in curs de dezvoltare.

In luna decembrie a anului trecut, Rihanna si Printul Harry al Marii Britanii au participat la o campanie umanitara in Barbados, de Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA („World AIDS Day”).

