Raluca Bădulescu, despre cum va petrece sărbătorile și ce obiective are pentru anul următor (VIDEO)

Raluca Bădulescu ne-a vorbit în exclusivitate despre cum își va petrecere sărbătorile, dezvăluindu-ne totodată și unde va merge de Revelion. „Aș vrea să spun că plec într-o călătorie spectaculoasă, într-o zonă din asta minunată, dar, ce credeți, rămân acasă și o să facem Revelionul chiar aici, în Palatul Parlamentului, la o petrecere bine cunoscută în oraș.”

În ceea ce privește planurile pentru anul 2020, Raluca ne-a spus că are foarte multe, în prezent fiind implicată într-un proiect: „Foarte multe, dar sunt secrete. În primul rând, am început proiectul acesta cu Celebrity DJ și în al doilea rând, avem surprize multe la Kanal D.”

Raluca Bădulescu ne-a spus și cum a integrat tema punk în ținuta ei, recunoscând că a întâmpinat și dificultăți: „Tema de anul acesta mi-a cam pus probleme. Am ales să o reinterpretez în stilul meu personal, am dus punk-ul într-un glamour italian.”

Raluca ne-a vorbit și despre stilul ei, dar și despre depășirea limitelor în ceea ce privește zona de confort: „Nu prea ies din zona mea de confort. Mă gândeam, pentru că de curând am un nou proiect, respectiv cel de Celebrity DJ, și acolo am ieșit din zona mea de confort, dar mi-am reamintit că nu, pentru că am purtat 300 de metri de cristale. Eu am 45 de ani, pot să jonglez cu anumite elemente care aparțin unor stiluri vestimentare, dar să mă schimb eu complet, nu. Nu pot să fac asta și nici nu vreau să fac asta. Trebuie să simt ceea ce port.”

