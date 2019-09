Premiile EMMY 2019: lista nominalizaților la principalele categorii

Juriul a ales nominalizații la Premiile EMMY în urmă cu câteva luni. După ce am urmărit reacțiile actorilor la aflarea acestei vești în social media, a venit momentul să ne alegem preferații și să vedem cine a reușit să impresioneze suficient pentru a i se înmâna această distincție importantă. Iată care sunt nominalizații la principalele categorii anul acesta:

Cel mai bun actor într-un serial sau film TV:

Mahershala Ali, True Detective

Benicio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Cea mai bună actriță într-un serial sau film TV:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Cel mai bun actor într-un serial de comedie:

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie:

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, VEEP

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Cel mai bun actor într-o dramă TV:

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Kit Harington, Game of Thrones

Jason Bateman, Ozark

Billy Porter, Pose

Sterling K. Brown, This Is Us

Milo Ventimiglia, This Is Us

Cea mai bună actriță într-o dramă TV:

Emilia Clarke, Game of Thrones

Robin Wright, House of Cards

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Sandra Oh, Killing Eve

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Cele mai bune seriale de comedie:

Barry

Fleabag

Russian Doll

Schitt’s Creek

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Veep

Cele mai bune drame TV:

Better Call Saul

Bodyguard

Game Of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

