Nicoleta Nucă ne-a dezvăluit cum își va petrece sărbătorile și ce planuri are pentru anul următor (VIDEO)

Nicoleta Nucă ne-a dezvăluit că se va bucura de sărbători alături de familie, alegând să nu aibă concerte de Crăciun, ci doar de Revelion.

„De Sărbători o să petrec în familie, cel puțin de Crăciun, ca toată lumea. Iar Revelionul… de obicei artiștii de Revelion muncesc. La noi nu e zi liberă, e zi de muncă, însă nu mă plâng pentru că până la urmă fac ceea ce îmi place și mă bucur că e așa.”

Deși se bucură de această perioadă, Nicoleta ne-a povestit că anul care a trecut nu a fost unul perfect, existând și anumite provocări pe care până la urmă le-a depășit. „A fost un an cu urcușuri și coborâșuri, din care cred eu, dacă trag linie și trag o concluzie, a fost unul bun, însă destul de complicat, cu o încărcătură emoțională destul de mare, dar totodată bun.”

Nicoleta ne-a vorbit și despre planurile pe care și le-a făcut pentru 2020, aceasta explicând că a ales să renunțe la fixarea unor obiective. „Încerc să trăiesc lucrurile exact așa cum vin. Val după val, pentru că atunci când îmi setez niște obiective și din anumite circumstanțe, poate externe, nu reușesc să le ating în momentul în care mi-am propus sau în timpul în care mi-am propus asta, intervine dezamăgirea și pierd din entuziasm și din încărcătura cu care ar trebui să fac acele lucruri. Atunci am zis că mai bine primesc lucrurile așa val după val, așa cum trebuie să se întâmple, la momentul potrivit. Dacă e să fie, o să fie.”

Nicoleta Nucă ne-a spus că a ieșit din zona de confort la ELLE Style Awards, stilul punk nefiind unul pe care l-ar adopta în mod obișnuit. Chiar și asa, artista ne-a mărtusirit că s-a simțit bine purtând acest look, fiind câteodată o fire rebelă. „Mereu am vrut să cred că sunt o fire ușor ciudațică, ușor nonconformistă sau rebelă cumva în tot ceea ce mă privește. Adică mereu am fost un pic mai altfel”, ne-a spus Nicoleta.

