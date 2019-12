Maurice Munteanu comentează ținutele celor mai cunoscuți bloggeri din România (VIDEO)

Maurice Munteanu, Fashion Editor ELLE, comentează o selecție de ținute purtate de bloggeri cunoscuți din România.

Andreea Balaban: Are o beretă franțuzească și se uită cumva cu bănuială în spate, într-un fel de zare, probabil că venea cineva sau văzuse pe cineva sau… nu văzuse pe nimeni și și-ar fi dorit să vadă. Ceva, habar n-am. Mult prea romantică această situație. Bluza cu funda aplicată nu are nici o legătură cu pantalonul, mă refer la materiale, la texturi. Bereta franțuzească are o justificare în zilele noastre în momentul în care ținuta nu este și ea extrem de romantică. Prea multe elemente așa-zis pariziene, că la Paris nu o să vedeți, fetiță, berete și pachete, o să vedeți alte lucruri. Aceste elemente așa-zis pariziene trebuie potențate de chestii mult mai nesoft, ca să zic așa. Adică ok, îmi pun bereta, dar mi-o pun cu un gen de jeans, cu talie foarte înaltă, cu niște pantofi masculini, fac o treabă cu bereta. Nu-mi pun și beretă și bluză cu fundă și frunză-n mână și sunt și romantică.

Carmen Grebenișan: Are o fustă mult prea scurtă pentru aceste cizme. Fusta trebuia să fie mai lungă în așa fel încât să nu vedem piele. Cureaua nu se potrivește cu bluza și bluza nu se potrivește cu fusta, mă refer la texturi. Fusta este ceva piele, iar bluza este satinată, nu se potrivesc texturile. Are o bentiță cu perle și o curea cu perle aplicate și un inel cu perle, iar bocancii sunt rock. It’s too much. Trebuia să își pună o maletă neagră, să păstreze fusta, să renunțe le bentiță, să-și strângă părul și fusta trebuia să fie evident mai lungă, în așa fel încât să nu vedem piele.

Sandra Bendre: Este romantică, dar un romantism potolit de data aceasta, într-o poziție mult mai firească fetelor. Are o mână în buzunar și se uită și ea, nu chiar în zare, se uită la cineva care trecea pe trotuarul de vis-a-vis și probabil voia să îi spună „Hei! Hello! Mă vezi, sunt Sandra.” Nu-mi displace ținuta, chiar deloc. Mi se pare mai mult decât civilizată. N-am ce să comentez. Bravo, dragă Sandra Bendre! O ținută armonioasă.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro