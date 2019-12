Horia Tecău ne-a dezvăluit planurile sale de sărbători (VIDEO)

Horia Tecău nu ia pauză niciodată, dovadă fiind și modul în care își va petrece sărbătorile anul acesta.

Prezent pentru prima dată la ELLE Style Awards, faimosul jucător de tenis ne-a dezvăluit că cel mai probabil se va antrena în această perioadă, urmând un nou sezon competițional destul de dificil.

„De sărbători voi fi cel mai probabil în Florida la antrenamente. E cea mai bună metodă de pregătire pentru sezonul din Australia din ianuarie. În România ar însemna să joc foarte mult în sală, pentru Australia s-ar face destul de greu”, ne-a dezvăluit Horia Tecău.

Află din clipul video de mai jos cu cine va pleca în Australia jucătorul de tenis.

Pentru Horia Tecău urmează un an încărcat, jucătorul de tenis luptându-se în prezent pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Acsta ne-a dezvăluit la ELLE Style Awards cât de dificil a fost acest, având în vedere că a suferit și o accidentare.

Jucătorul de tenis ne-a vorbit despre anul pe care l-a avut, spunându-ne totodată când va începe să joace în competiții în anul următor.

„A fost un sezon cu rezultate mixte, am avut o vară în care am jucat foarte bine și am avut niște rezultate bune, am câștigat turneul de la Madrid. Pe urmă pe final de an, un turneu la Basel câștigat, care ne-a calificat pentru Turneul Campionilor, unde am reușit să câștigăm un meci din trei. Am terminat anul pe locul șase în clasamentul echipelor. Per total a fost un an bun, ținând cont că în 2018 am lipsit aproape jumătate de sezon cu o accidentare. Mă simt mult mai bine acum și pregătit să am un 2020 și mai bun decât acesta.”

Foto: Vlad Chirea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro