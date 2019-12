Horia Tecău, despre noul sezon competițional și Jocurile Olimpice (VIDEO)

Horia Tecău a participat pentru prima dată la ELLE Style Awards, iar acesta ne-a dezvăluit planurile pe care le are pentru începutul anului.

Jucătorul de tenis ne-a vorbit despre anul pe care l-a avut, spunându-ne totodată când va începe să joace în competiții în anul următor.

„A fost un sezon cu rezultate mixte, am avut o vară în care am jucat foarte bine și am avut niște rezultate bune, am câștigat turneul de la Madrid. Pe urmă pe final de an, un turneu la Basel câștigat, care ne-a calificat pentru Turneul Campionilor, unde am reușit să câștigăm un meci din trei. Am terminat anul pe locul șase în clasamentul echipelor. Per total a fost un an bun, ținând cont că în 2018 am lipsit aproape jumătate de sezon cu o accidentare. Mă simt mult mai bine acum și pregătit să am un 2020 și mai bun decât acesta.”

Horia Tecău a declarat că își dorește să participe la Jocurile Olimpice, iar pentru asta trebuie să joace cât mai bine în următoarele meciuri.

„E un obiectiv mare pentru noi, un obiectiv pe care trebuie să ni-l atingem. Trebuie să jucăm bine la început de an, ca să ne calificăm. E o situație diferită față de cea din 2016, când știam că suntem calificați din timp și ne puteam face un program special pentru Olimpiadă, ca să fim în cea mai bună formă acolo ca echipă. Dar acum, în situația de față, primul obiectiv este să ne calificăm. Și odată calificați sunt sigur că o sa ne luptăm acolo pentru o medalie.”

Urmărește clipul video pentru a afla cu cine își dorește Horia Tecău să facă echipă la Jocurile Olimpice.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

