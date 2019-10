Gina Pistol, declarații exclusive despre Asia Express: „Nu am voie decât cu două genți, pe care trebuie să le car în fiecare dimineață și seară”

„Urmează să plec curând într-o altă aventură Asia Express și într-adevăr s-au strâns multe pe capul meu și nu reușesc fizic să mă împart între toate lucrurile pe care le mai am de făcut”, ne-a declarat Gina Pistol.

Întrebată ce își va pune în bagaje, Gina ne-a dezvăluit: „De fapt, întrebarea este ‘Ce nu îți pui în bagaje’. Eu, de fapt, când încep să îmi organizez bagajele pentru Asia, nu mă întreb ce pun, ci ce nu îmi pun în bagaje pentru că sunt femeie, trebuie să apar pe sticlă și vă dați seama că am nevoie de foarte multe lucruri. Și nu e că mă pot întoarce oricând acasă ca să îmi iau un lucru pe care l-am uitat sau de care am nevoie. Și asta este o problemă foarte mare pentru mine – ce nu îmi pun în bagaje – pentru că nu am voie decât două genți pe care trebuie să le car în fiecare dimineață și seară”.

Urmărește video-ul de mai jos și descoperă mai multe detalii, chiar de la Gina Pistol, despre noul sezon Asia Express.

Noi am aflat detalii exclusive despre patru dintre echipele de celebrități. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, două dintre cele mai cunoscute prezențe din online-ul românesc, formează una dintre echipele din acest sezon. O altă echipă va fi formată din Alex Velea și Mario Fresh, iar din cea de-a treia echipă face parte celebrul make-up artist Alexandru Abagiu. Cântăreața Nico și fiica ei, Alexandra, formează cea de-a patra pereche care intră în cursa pentru marele premiu.

Oase, câștigătorul sezonului 2 Asia Express, este noul coprezentator al Ginei Pistol în show-ul ce va duce vedetele pe Drumul Comorilor. După ce a trecut cu brio prin experiența de concurent, Oase va începe de data asta o nouă aventură. „Am emoții la fel de mari ca atunci când eram concurent. Ba nu, acum sunt de fapt mult mai mari. Atunci am plecat de acasă cu gândul să mă distrez orice s-ar întâmpla, acum simt cum îmi apasă ceva pe umeri.. cred că presiunea. Postura asta e nouă pentru mine, vine la pachet cu o super responsabilitate, dar mie mi-a plăcut atât de mult experiența Asia Express, m-am bucurat așa tare să văd locurile prin care am fost, încât acum voi fi ghidul celor de acasă. Le-am pregătit o călătorie prin cele mai spectaculoase locuri din Filipine și Taiwan, la pachet cu tot felul de povești despre aceste locuri”, a povestit Oase.

Filmările la noul sezon Asia Express, cel mai dur reality show din România, încep în curând, emisiunea urmând a fi difuzată de Antena 1 în primăvara lui 2020. Cursa celor 9 perechi de vedete se va desfășura în Filipine și Taiwan. Concurenții care pornesc pe Drumul Comorilor vor avea de respectat aceleași reguli ca și până acum: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la comoara de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Foto: Vlad Chirea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro