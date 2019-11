ELLEnofilter: Sore în intimitate (VIDEO)

Sore este a doua gazdă a emisiunii #ELLEnofilter, o încercare de a pătrunde în intimitatea persoanelor publice de la noi, care ne primesc la ele acasă sau în intimitatea studio-ului lor (sau a oricărui alt loc în care își desfășoară activitatea).

#ELLEnofilter este, de fapt, o privire în culise, o discuție relaxată, între prieteni, despre câte în lună și în stele, în care gazde sunt chiar celebritățile care ne permit, fie și pentru o zi, să petrecem timp împreună, să le descoasem și să aflăm de la ele tot ce nu au avut ocazia să spună până acum, dar și-ar fi dorit să o facă.

Pe Sore am reușit să o cunoaștem mai bine odată cu apariția sa în serialul Pariu cu viața și implicit, în formația LaLa Band. După o serie de concerte susținute prin țară alături de LaLa Band, Sore și-a urmat pasiunea și a lansat mai multe piese, care au devenit în scurt timp hit-uri difuzate atât la radio, cât și la TV.

Am vorbit cu Sore despre toate acestea, dar și despre persoanele care îi ascultă piesele, relația ei cu moda, frumusețe, fetița ei, Erin, în vârstă de trei ani, copilărie și despre cauzele sociale în care crede. Vorbind despre copilărie, am rugat-o pe Sore să ne povestească o amintire frumoasă din acea perioadă a vieții ei:

„Sunt o grămadă, dar acum, prima care îmi vine în minte este legată de un Crăciun, când, bineînțeles, Moșul există, știm asta cu toții, și a venit și la mine. Doar că nu a venit sub brad, pentru că Moșul este bătrân. Și dimineață, când m-am trezit, sub brad nu aveam nimic. Am început să plâng, pentru că eu știam că am fost copil cuminte, nuielușă n-am primit, deci ceva s-a întâmplat. Și atunci, tata a zis haide să vedem dacă nu a pierdut cadoul pe drum, adică Moșul, doamne, știm cu toții cât de bătrân e. Și am ieșit din casă – noi stăteam la etajul cinci – și până la parter, pe scări, mai găseam câte un cadou. Jos de tot, la parter, am găsit patinele de gheață pe care mi le doream din suflet. Doamne, nu m-a uitat Moșul! Îți dai seama ce surpriză?”

Mai multe despre cum este Sore în intimitate poți vedea urmărind cea de-a doua ediție #ELLEnofilter.

