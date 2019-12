Descoperă de Miercurea Minților Creative: piese spectaculoase pentru petrecerile sezonului, încălțăminte din piele și lumânări parfumate

De Miercurea Minților Creative ne întâlnim cu antreprenorii care au pus bazele unor afaceri originale. Dincolo de reducerile pe care aceștia le-au stabilit special pentru 4 decembrie, aflăm care sunt poveștile lor, prin ce provocări au trecut la începutul construirii brand-ului, ce îi motivează și multe altele. Așa că, ar fi bine să te gândești la lucrurile pe care ți-ai dori să le afli de la ei, pentru că îți vor răspunde fiecărei curiozități.

De la design vestimentar, obiecte de design interior, accesorii, cosmetice și diverse localuri de petrecut timpul cu cei dragi, fiecare antreprenor a pregătit reduceri și invitați surpriză, cu scopul de a ne îndemna să cumpărăm mai mult local și creativ. Dacă nu ești sigur de ce ar trebui să faci asta, am scris aici câteva motive.

Pentru a avea o idee mai complexă despre noua lor colecție, am fost la V:PM Atelier și am vorbit cu Simona Naciadis, brand manager, care mi-a spus și ce surprize au pregătit pentru Miercurea Minților Creative. În cele două locații pe care le vor avea deschise, showroom-ul de pe Temișana 5 și pop-up store-ul de pe strada Paris 61, sunt invitate toate persoanele pasionate de modă care își doresc ținute cât mai speciale pentru petrecerile din această perioadă. După scurta noastră discuție, am admirat creațiile expuse în atelier, iar personal, am fost atrasă de câteva piese care nu trec neobservate, indiferent de cum ai alege să le combini. Atât despre haine, cât și despre brand-ul V:PM Atelier, afli din materialul video de mai jos:

În ceea ce privește încălțămintea, mi-am ales deja modelele preferate din showroom-ul Mihaelei Glăvan, pe care de abia aștept să le probez miercuri. Un lucru care mă entuziasmează, în special, este reducerea de până la 50% care se aplică la majoritatea pantofilor. Urmăresc de câteva luni ghetele din piele, cu aripi, așa că aceasta va fi prima pereche pe care o voi proba.

Voi profita din plin de această zi pentru a cumpăra câteva cadouri pentru prieteni, iar lumânările parfumate de la Cup&Candle au ajuns în vârful listei mele. De Miercurea Minților Creative, Oana Botezatu, omul din spatele brand-ului, aduce lumânările din ceară naturală de soia 100%, turnate în cești speciale, dar și în sticlă upcycled, adică recipiente care pot fi refolosite cu un alt scop. Știu deja că va fi dificil să aleg aromele, așa că voi merge în locația lor, pe strada Henri Coandă 32, pentru a afla mai multe lucruri despre fiecare în parte.

După ce vizitez aceste locații, mă voi îndrepta către Beans&Dots pentru o cafea binemeritată. Un plan destul de bun, nu? Ne vedem pe 4 decembrie prin showroom-urile participanților, să le aflăm poveștile și să ne bucurăm de piese unice și reduceri. Dar până atunci, mai ai timp să intri pe www.miercureamintilorcreative.ro pentru a descoperi detalii despre afacerile participante – din modă, design, accesorii, cosmetice și lifestyle.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro