Andreea Bănică, declarații despre planurile de sărbători (VIDEO)

View this post on Instagram

Sofia si Noah au trimis azi scrisoare Mosului si speram sa ajunga cu viteza gandului si a vantului. 🥰 Doamne… Ce momente frumoase. Inocenta si bucuria pe care o retraiesti in viata numai cand ai copii si simti si tu ce e in sufletul lor. Acum stam si il asteptam cuminti pe Mos Craciun. Macar in al 12-lea ceas 😂 Voi ati trimis scrisorile? @iamsofiamariab @iamnoahandrei