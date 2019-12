Andreea Antonescu, despre cum își va petrece sărbătorile și ce planuri are pentru anul următor (VIDEO)

Andreea Antonescu ne-a spus că anul acesta va avea concerte atât de Crăciun, cât și de Revelion. „Voi cânta pentru că nu există sărbători fără familie și de data aceasta, familia mea va fi în America, și atunci mie ce îmi rămâne să fac? Să stau și să fiu fericită cu chestiile care mă fac fericită, și anume scena. Voi avea concerte atât cu Andreea Bălan, ca și Andre, dar și singură, atât în noaptea de Revelion, cât și de Crăciun.”

Întrebată cum a fost anul 2019 pentru ea, Andreea ne-a recunoscut că a făcut mai multe schimbări: „A fost un an al schimbărilor, cu foarte multă muncă, în care am realizat că trebuie să îmi asum niște lucruri, după cum îmi place mie să spun „să nu mai dorm pe mine”, și am fost foarte radicală. Am făcut schimbări din toate punctele de vedere, am acceptat provocări pe care, poate, în alți ani, nu le-aș fi acceptat vreodată și am dat reset la tot pentru că, la urma urmei, viața trece ca o secundă și de ce să nu o trăim la maximum?”

În ceea ce privește planurile, Andreea Antonescu ne-a dezvăluit că își dorește să aibă cât mai multe concerte: „Nu prea sunt omul planurilor și nu am fost vreodată. Bineînțeles, din punct de vedere al carierei, cât mai multe piese singură, dar și cu Andre, cât mai multe concerte pentru că scena și momentul în care eu sunt pe scenă, sunt de fapt, clipele mele de fericire, pe lângă cele petrecute alături de Sienna, dar alt gen de planuri nu. Viața de multe ori m-a surprins și nu neapărat cu lucruri plăcute și atunci am înțeles că planurile se fac pentru următoarele 2-3-4 zile, dar nu mai mult de atât.”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro