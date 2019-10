Adelina Pestrițu, declarații sincere despre frumusețe și intervențiile chirurgicale: „Am considerat că trebuie să fac anumite retușuri și le-am făcut”

Adelina Pestrițu ne-a vorbit cu sinceritate despre cum vede ea conceputul de frumusețe și modul în care aspectul fizic i-a influențat cariera.

„Frumusețea este relativă. Unii te văd frumoasă, alții te văd mai puțin frumoasă, ca să nu zic urâtă. De fapt, este foarte important cum te simți tu în pielea ta. De-a lungul timpului am recurs la anumite ajutoare din partea doctorilor esteticieni pentru a corecta mici defecte, pe care eu le consideram defecte și pe care le vedeam eu, pentru că, apropo de ceea ce ziceam mai devreme, important este cum te simți tu în pielea ta. Am considerat că trebuie să fac anumite retușuri și le-am făcut. Da, am perioade în care mă simt frumoasă, foarte frumoasă sau mai puțin frumoasă”, a declarat ea.

Adelina Pestrițu a recunoscut că aspectul fizic a ajutat-o în cariera sa: „Aspectul fizic m-a ajutat foarte tare în carieră pentru că eu vând imagine. despre asta este vorba. Antreprenorii vând imagine. Trebuie să fie impecabili, trebuie să meargă la sală, să se întrețină, să aibă grijă de psihicul lor pentru că psihicul o să îi conducă întotdeauna spre succes”.

Urmărește video-ul de mai jos și descoperă un interviu sincer despre rutina ei de frumusețe, cea de zi cu zi, intervențiile chirurgicale și job-ul de influencer.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro