Ada Condeescu, declarații despre experiențele prin care a trecut în acest an și ce va face de sărbători (VIDEO)

Ada Condeescu a fost prezentă la ELLE Style Awards și ne-a dezvăluit că nu va pleca anul acesta de sărbători, urmând să le petreacă acasă, alături de familie.

Actrița ne-a mărturisit că a avut un an încărcat, însă s-a bucurat de fiecare experiență trăită.

„A fost foarte plin așa. Am cunoscut mulți oameni. Am lucrat destul de mult. Am avut o premieră de film la Festivalul de Film de la Sarajevo. Am lansat L-a Seral, două filme cu roluri foarte frumoase în două lungmetraje care urmează să iasă. Fetița mea a crescut și vorbește mult. Sunt foarte fericită. Încă n-am apucat să stau să mă gândesc la ce a fost așa cu totul, dar cu siguranță după 20 decembrie o să îmi iau un ceai și o să mă gândesc la anul ăsta.”

Ada ne-a dezvăluit în interviul video de mai jos și ce planuri are pentru anul 2020.

