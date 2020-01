Selena Gomez lansează albumul „Rare”

„Lose You To Love Me', prima piesa extrasa de pe albumul „Rare', compusa alaturi de Julia Michaels, Justin Tranter, Mattias Larsson si Robin Fredriksson, a devenit in 2019 primul no. 1 al Selenei. Deja devenit hit, track-ul a adunat peste 760 de milioane de stream-uri la nivel global si a fost inclus in categoria „Best Songs of 2019' de critici din toata lumea.

Albumul „Rare' contine 13 piese, printre care piesele lansate „Look At Her Now', „Lose You To Love Me', doua colaborari (Crowded Room, feat. 6LACK, A Sweeter Place, feat. Kid Cudi) si un track omonim, „Rare'.

Selena Gomez a adunat, pana in prezent, 8 melodii care au ajuns in Top 10 in topul Billboard, dintre care doua au fost top 5 (Same Old Love, Good For You). Single-ul „Bad Liar' a fost desemnat de catre Billboard cea mai buna piesa a anului 2017. Anul trecut, Selena a colaborat cu Benny Blanco, J Balvin si Tainy pentru „I Cant Get Enough', iar in 2018 cu DJ Snake, Ozuna si Cardi B pentru hitul mondial „Taki Taki'. Melodii precum „It Aint Me' (feat. Kygo), „Bad Liar', „Fetish' sau „Wolves' au fost certificate de catre RIAA cu discuri de aur sau platina.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, PR

