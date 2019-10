Ramona Bădescu a născut la vârsta de 51 de ani un băiețel. Actrița a povestit în mai multe rânduri că, împreună cu partenerul său, își dorea de mult un copil și voia să apeleze la o procedură de fertilizare, dată fiind vârsta care nu e neapărat propice maternității.



Primele imagini cu Ramona Bădescu după ce a devenit mamă la 51 de ani au fost publicate pe contul de Instagram al bunei ei prietene și PR, Daniela Popa, care și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Ramona Bădescu.

„Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat că totul va decurge perfect. Recunosc că am emoții. Am o listă de nume pentru copil, însă mă voi hotărî probabil în momentul în care îmi voi ține în brațe bebelușul pentru prima oară! Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură”, spunea Ramona Bădescu într-un interviu pentru revista Taifasuri.

Ramona Bădescu declara în septembrie, pentru publicația OK, că sarcina a fost o surpriză pentru ea: „Eu, cu mult timp înainte, îmi făcusem procedura de conge­lare a ovulelor – despre care le sfătuiesc şi pe tinere să se informeze şi să o facă. Eu nu ştiam despre asta, dar o prie­tenă mi-a sugerat acum câţiva ani lucrul acesta. Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă. Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toa­te analizele, doctorul meu gi­necolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunân­du-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni”.

Ramona Bădescu s-a născut la Craiova în 1968. A lucrat ca model, cântăreață, actriță și și-a încercat norocul în viața politică din Italia. A fost consilier pentru integrarea comunității de români în Roma.

Foto: Facebook, Hepta

