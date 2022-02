Delia, experiență neplăcută în vacanță: „Teama asta este nouă”

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că atunci când vine de vacanțe în destinații exotice, Delia este una dintre artistele care apreciază din plin să se bucure de astfel de escapade. De la India, Maldive, Cancun, Tulum, Thailanda și până la Zanzibar, artista este recunoscută pentru faptul că preferă să meargă și să exploreze locuri diverse.

Delia se află într-o vacanță alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, tot într-o destinație exotică. Artista și-a încântat fanii cu mai multe imagini din această escapată, atât pe contul personal de Instagram, cât și pe un altul (@delianomad) pe care l-a creat special pentru a păstra un jurnal vizual cu toate vacanțele ei.

Pe lângă peisajele și experiențele inedite de care se bucură, vacanța aceasta nu a fost lipsită de peripeții pentru Delia. Cântăreața le-a povestit urmăritorilor ei, într-o serie de Instastories, care este problema pe care a întâmpinat-o. Artista și-a surprins fanii cu dezvăluirea pe care a făcut-o cu privire la frica pe care o are.

„Eu nu am o problemă să intru în apă, am o problemă să intru în mare printre pisici de mare pentru că nu vreau să calc pe vreuna. Și din câteva am studiat eu terenul, azi dimineață și ieri treceau vreo 35 de minute și mai trece una. Adică de la mal nu mi-e frică să intru, culmea. Să ne înțelegem, teama asta nu am avut-o, teama asta este nouă. Este teama pe care o are mama. Nu știu ce spune asta despre mine, dar nu am avut temeri de genul ăsta niciodată. Înot foarte bine, nu mi-e frică de apă”, a spus Delia pe Instagram.