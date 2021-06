Daria-Maria, fetița care s-a născut fără ochi, a plecat în Turcia pentru investigații. Bebelușul de numai opt luni are nevoie de peste 4.000 de euro doar pentru această etapă a tratamentului

text de: Cristian Burcioiu

O malformație groaznică, ale cărei cauze nu au fost descoperite, au făcut ca Daria-Maria Mihăiescu, din București, să se nască fără ambii globi oculari. Și, ca și cum supliciul de nu vedea toată viața chipul mamei sale nu ar fi fost suficient, micuța are și probleme cu auzul care îi este grav afectat. În plus, specialiștii care au evaluat-o spun că dezvoltarea mintală a copilașului este cu mult în urmă, la nivelul unui bebeluș de numai două luni. În lupta cu maladiile care o chinuie, Daria-Maria are nevoie de cel puțin 3.000 de ei lunar, bani pentru tratamente și terapii zilnice în România. Când copila merge în Turcia pentru investigații, cheltuielile ajung la peste 5.000 de euro pe lună.

Născută cu ambele orbite goale

La capătul unei sarcini dusă normal, pe toată durata celor nouă luni – în timpul căreia a făcut tot felul de tratamente și controale periodice la clinici private pentru a ține totul sub control -, biata mamă, Cătălina-Florentina Mihăiescu (27 de ani), avea să primească o veste cutremurătoare. Chiar pe masa de nașteri, la doar câteva zeci de secunde după venirea pe lume a Dariei-Maria, un copilaș extrem de dorit, pentru care femeia a făcut tratamente de fertilizare in vitro. Bebelușul se născuse fără ochi, cu ambele orbite goale!

Investigațiile ulterioare aveau să dea și un nume nenorocirii care s-a abătut asupra micuței: sindromul anoftalmiei, ale cărui cauze nu se cunosc cu exactitate, boală care se dezvoltă pe perioada sarcinii. La câteva zile de la nașterea Dariei-Maria, unul dintre copiii susținuți de Fundația Ringier România, mama ei avea să primească o altă veste cutremurătoare. Specialiștii i-au spus că bebelușul nu trecuse testele de auz!

'A fost un șoc să aflăm că fetița noastră este oarbă…Că nu are ochi…'

'La scurt timp de la naștere, când încă eram pe masă, doctorii mi-au spus că e vorba de ceva grav. A fost un șoc pentru mine, pentru noi, să aflăm că fetița noastră este oarbă…Că nu are ochi…Orbitele ei sunt goale…A fost ceva îngrozitor, de nesuportat…Două zile mai târziu, specialiștii ne-au spus că micuța noastră, comoara noastră, nici nu aude! Nu trecuse testele de auz pe care i le făcuseră medicii de la maternitate.

Nici acum nu înțeleg cum s-a abătut această nenorocire asupra copilașului nostru. Pe perioada sarcinii am dus o viață extrem de echilibrată. Am făcut controale periodice, morfologii, nici măcar nu m-am vopsit la păr…Cu toate astea ceva s-a întâmplat, dar nimeni nu a văzut ce i se întâmplă fețiței mele…', ne-a povestit Cătălina-Florentina Mihăiescu (27 de ani).

Mânuțele și piciorușele bebelușului se strâmbă ca din senin.

Trecerea timpului a adus, una câte una, precum un blestem, și alte grave probleme de sănătate pentru biata copilă. Malformația genetică, neobservată de medici pe perioada sarcinii, a dus la producerea unor grave deficiențe motorii, la apariția infecțiilor urinare, episoade din ce în ce mai dese și mai agresive care slăbesc organismul fetiței și care pot provoca oricând o septimcemie. Dar și la producerea anumitor tulburări de mișcare care fac ca mânuțele și piciorușele bebelușului să se strâmbe ca din senin.

Doar pentru tratamentele din România, Daria-Maria, fetița fără ochi, are nevoie de 3.000 de lei lunar

Toate tratamentele și terapiile pe care Daria-Maria le face zilnic în țară, de luni până sâmbătă, i-au secătuit finanaciar pe părinții fetiței. Pentru a putea duce o viață cât de cât normală, bebelușul are nevoie de terapii senzoriale, congnitiv temperamentale, de ședințe kineto, dar și de multe ore de terapie acvatică. Toate acestea costă cam 3.000 de lei, bani de care Daria-Maria – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, are nevoie lunar.

Pentru ca structura osoasă a feței să nu i se deformeze din cauza lipsei globilor oculari, Dariei-Maria i-au fost implantate conformatoare în orbitele goale. Echipamente medicale care vor fi înlocuite, o dată cu creșterea fetiței, cu proteze oculare extrem de scumpe.

Când însă este necesar ca micuța – să meargă pentru investigații și tratamente suplimebtare în Turcia, la Liv Hastanesi (n.r. Spitalul Liv), din Istanbul, cheltuielile devin și mai înrobitoare. Iar drumurile în Turcia sunt obligatorii atâta vreme cât în România specialiștii nu au descoperit încă cauza stărilor de rău ale copilei (n.r. vomă, dureri stomacale, infecții urinare frecvente, intoleranță la orice aliment în afară de lapte)

Un drum la Istanbul, 5.000 de dolari

'Doar pentru terapii în țară avem nevoie de 3.000 de lei lunar. Pentru noi este o sumă uriașă în condițiile în care este nevoie de tratamente de lungă durată. Când însă trebuie să ajungem în Turcia pentru investigații suplimentare, cum s-a întâmplat acum, chletuielile sunt și mai mari. Pentru o singură etapă de tratament la Spitaul Liv, din Istanbul, unde fetița noastră trebuie să stea cel puțin o săptămă, dacă nu două, avem nevoie de aproximativ 5.000 de dolari. Doar investigațiile planificate – neurologice, urologice, gastroenterologice -, costă 3.550 de dolari. Orice apare în plus, se taxează. Plus transportul, cazarea noastră acolo…Suntem într-o situație grea, dar nu ne putem abandona fetița în ghearele bolii. De aceea îi rugăm pe toți aceia care pot să o facă să ne sprijine să strângem acești bani cu ajutorul cărora să-i facem viața puțin mai ușoară micuței noatre Daria-Maria', este apelul disperat al mamei bebeluțului care s-a născut fără ochi.

'Împreună pentru Daria-Maria'

Tot acest uriaș efort nu numai că le-a produs suferințe ce nu pot fi măsurate în nici un fel, dar i-a și secătuit financiar pe părinții Dariei-Maria – doi oameni cu venituri modeste și datorii la bănci făcute încă de pe vremea când se luptau să poată avea copii. Părinți loviți crunt de soartă care au primit o mână de ajutor de la prieteni virtuali care licitează, vând și cumpără bunuri și servicii pe facebook, pe pagina de susținere 'Împreună pentru Daria-Maria'.

Cei care doresc să o ajute pe Daria-Maria o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «DARIA-MARIA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.