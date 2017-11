Cele mai irezistibile oferte de Black Friday!

Daca nu stii ce sa alegi din atatea oferte de Black Friday, am facut noi o scurta trecere in revista a celor mai importante reduceri.

Frumusete: oferte de Black Friday

Sephora sarbatoreste Black Friday in perioada 17-19 noiembrie. Cele mai hot palete de machiaj ale brandurilor mult dorite precum Kat Von D, Too Faced, Urban Decay si multe altele vor avea un pret imbatabil! In plus, parfumuri originale de la branduri de renume vor avea 30% reducere pentru cantitatea de 100 ml, iar o larga selectie de produse va avea reducere de pana la 70% si transport gratuit pentru orice comanda de Black Friday.

Pe www.toplineshop.ro vei gasi in perioada 17-30 noiembrie oferte cu reduceri de pana la 80% la produse cosmetice de la branduri de renume precum Guinot, Babor, OPI, Academie, Gelish, Joico, Tigi sau Moroccanoil.

Oferte irezistibile la produse cosmetice vei gasi si in magazinele Marionnaud (campania Black Friday dureaza pana pe 26 noiembrie), parfumeriile Douglas, magazinele The Body Shop, Yves Rocher sau Elysee (unde vei descoperi o larga varietate de parfumuri de nisa, dar nu numai).

Fashion: oferte de Black Friday

Departmenstore.ro, locul unde gasesti cele mai HOT piese vestimentare si accesorii alese chiar de editorii ELLE, anunta pentru maine debutul campaniei de Black Friday cu reduceri de pana la -50%.

Black Friday incepe chiar din aceasta seara la Fashion Days in aplicatia de mobil si va continua pe durata intregii zile de 17 noiembrie, in aplicatia de mobil si pe website, cu cel mai mare stoc de produse incluse in oferta de Black Friday – 1 milion de articole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice si home & deco, cu discounturi care vor ajunge pana la 90%.

Daca iti doresti un ceas nou, atunci oferta celor de la WatchShop.ro iti va surade cu siguranta. In perioada 17-19 noiembrie, aici poti gasi ceasuri de la marci celebre la reduceri de pana la 75%, chiar si ceasuri la 1 leu.

La ECCO, reducerile de Black Friday incep pe data de 17 noiembrie 2017 si vor continua si in weekendul 18-19 noiembrie 2017, in toate cele 24 de magazine, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro. Nu sunt de ratat nici ofertele de pe Elefant.ro, Answear.ro sau Jolidon.

Black Friday in Romania

Alte reduceri important de mentionat vei gasi online si la urmatoarele magazine:

Produse IT&C, foto, electronice și electrocasnice

• Elefant.ro

• Flanco

• EvoMAG

• eMag

• Altex

• Cel.ro

• Germanos

• F64.ro

Operatorii telecom

• Orange

• Vodafone

• Telekom

Carti

• Elefant.ro

• Libris.ro

• Books Express

• Carturesti

Bilete, cazare, city break-uri, vacante

• Booking.com

• fly-go.ro

• veltravel.ro

