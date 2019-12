Adela Popescu explică de ce va sărbători Crăciunul mult mai devreme

View this post on Instagram

Pentru ca intr-o saptamana plecam din tara in seara asta o sa facem Craciunul. Cu tot ce trebuie: sarmale, colinde, Mos Craciun, beteala, tuica fiarta si cozonaci. 😅 Important e sa fim impreuna. Bine… si sa aiba mosul un context in care sa ne dea cadourile. 🙂 Va pup!