12 forme de violență domestică pe care nu le cunoști. Cea fizică nu e singura!

Știi câte forme de violență domestică există? Află că aceasta nu se rezumă doar la cele fizice. Trebuie să ai în vedere asta, fiindcă de multe ori femeile sunt victime inconștiente ale acestor fenomene. Există nenumărate tipuri, de la cea mentală și până la cea emoțională, iar noi, în cadrul emisiunii #ELLEnutace, am stat de vorbă cu Andreea Bragă – directoarea centrului FILIA, despre ce înseamnă violența domestică.

Iată, așadar, care sunt cele mai comune forme de violență domestică și abuz în cadrul unei relații între doi oameni:

1. Obsesia controlului

De multe ori, acest tip de violență se poate ușor confunda, mai ales la început, cu grija celuilalt față de tine. Faptul că trebuie să știe constant unde te duci, ce faci și cu cine ești, nu e sănătos. A nu se înțelege că dacă partenerul te-a întrebat cum ți-a fost ziua, e considerat o formă de violență. E o diferență enormă între a fi non-stop bombardată cu mesaje și telefoane de control și o informație generală.

2. Izolarea de prieteni și familie

Îmi amintesc cazuri, mai ales în liceu, când am pierdut prietene pentru că erau într-o relație. Și nu mă refer la faptul că timpul nostru s-a diminuat cumva natural, pentru că trebuiau să și-l împartă între cercul de fete și iubit, ci la manipulări de genul “prietenii tăi nu-ți fac bine/sunt o influență negativă” sau “nu-mi place să petrec timpul cu ei, așa că nici tu nu ar mai trebui”. Asta nu se întâmplă doar la vârste fragede, însă atunci se întâmplă este extrem de periculos fiindcă îți poate influența și dezvolta un pattern în acest sens. Mai târziu apar scenarii în care ești izolată de familia ta, de frații tăi etc. Nimeni nu are dreptul să te îndepărteze de cei dragi iar tu trebuie să știi că este una dintre multele forme de violență domestică și asta.

3. Acuze nefondate aduse gratuit

Există multă gelozie în relațiile abuzive, însă partenerul tău îți poate reproșa constant că l-ai înșela, de pildă. Tocmai pentru că afirmația este complet falsă, multe victime tind să investească o grămadă de energie în a demonstra contrariul. Nu vor ca partenerul să creadă că fac ceva greșit, iar asta este o manipulare ieftină și trebuie să știi că un astfel de comportament se încadrează la violența domestică.

4. Batjocura sau faptul că te face de rușine

De la cum arăți și până la cum te comporți sau îți faci treaba, critica abuzivă și constantă este și ea o formă gravă de violență. Devine din ce în ce mai rău dacă o femeie se lasă umilită verbal sau emoțional de către partener și încearcă mereu să îi aprobe vina pe care i-o aduce, încercând să se corecteze sau cenzureze. Shaming-ul de orice fel nu ar trebui tolerat sub nicio formă.

5. Controlul asupra banilor și a finanțelor

Abuzul financiar poate constitui diferite forme de violență domestică. Unii acordă o alocație periodică partenerei lor sau decid cât are voie să cheltuiască. O altă formă poate fi furtul de bani din casă sau cheltuirea banilor de comun munciți pe vicii – alcool, jocuri de noroc. Cazurile în care bărbatul își ia salariul și îl dă pe băutură sau gambling nu sunt chiar străine la noi în țară.

6. Viol Conjugal

Sexul forțat, chiar și în cadrul unei căsnicii, este o formă foarte gravă, dar comună, de violență domestică. Manipularea în ceea ce privește rolul tău într-o relație este cea mai cunoscută ca formă de demonstrare a iubirii, strâns legată de amenințarea că dacă nu îi oferi tu, va căuta la alta. Nu te lăsa intimidată de astfel de abuzuri și informează-te cu privire la coerciția sexuală.

7. Abuzul mental

Gaslighting e o formă de abuz mental în care partenerul te va face să crezi că tu o iei razna sau ești nebună, însă ai grijă că această formă de violență domestică este una dintre cele mai puternice și care lasă traume extrem de profunde la nivel mental, practic punându-ți sub semnul întrebării toată liniștea și sănătatea mentală.

8. Învinuirea constantă

O altă modalitate de-a te controla este prin pasarea vinei constante prin manipulare. Te face să crezi că ești tu vinovată pentru lucrurile mici, simple, însă acest fenomen se dezvoltă foarte urât. Am putea corela acest lucru, spre exemplu, cu sexul forțat, în care te va face să te simți vinovată că te-a înșelat, spre exemplu, fiindcă nu ai fost destul de bună.

9. Sexting-ul forțat

Trimiterea imaginilor cu caracter explicit și așteptarea în schimb a altor imagini cu tine este tot o formă de violență domestică, atât vreme cât tu simți o presiune din partea partenerului să faci asta.

10. Controlul virtual – tot una dintre multele forme de violență domestică

Odată cu era internetului, este foarte simplu să controlezi viața cuiva prin presiunea de-a primi parolele conturilor și profilurilor sociale. Nu, nu este o formă de dragoste și grijă, și nici o dovadă de încredere. Este un viol asupra intimității individuale și, atât timp cât tu nu vrei să faci asta, nu ești obligată!

11. Insultele verbale

Pe lângă faptul că niciun fel de agresiune verbală nu ar trebui tolerată în cadrul unei relații, ea devine și mai toxică atunci când e făcută de față cu alte rude, în special cu copiii. Un copil care vede că tatăl își insultă mama constant -și vice-versa – va avea consecințe grave asupra percepției lui în ceea ce privește o relație sănătoasă și îi va influența comportamentul.

12. Dreptul la libertate religioasă

Atunci când partenerul tău te presează să aderi la o anumită religie sau nu îți dă voie să ți-o practici pe a ta, trebuie să știi că nu e un comportament normal și că, da, este o formă de violență domestică. Nimeni nu îți poate îngrădi un drept, iar cel la libertatea religioasă – ca toate celelalte, de altfel – se aplică indiferent de circumstanțe.

