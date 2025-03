Zanzibar, mix-ul perfect ȋntre cultură, natură și vacanță

Dacă te aflai ȋn căutarea unei destinații de vacanță unde să te poți rupe de viața ta cotidiană, de griji și de probleme, a unui un loc unde să trăiești o experiență neobișnuită pentru noi europenii, am soluția pentru tine: insula Zanzibar din estul Africii. Recent, la ȋnceputul lunii ianuarie am avut marea bucurie de a ȋmi petrece aici, la invitația Join UP, o vacanţă memorabilă, una dintre cele mai frumoase trăite de mine până acum. Este adevărat, ȋntotdeauna am fost atrasă de acest continent, de cultura sa și de peisajele sale de vis, dar această călătorie a depăşit cu mult așteptările mele, lăsându-mă cu dorința de a mă reȋntoarce cât mai curând. Dar care-i treaba cu acesta insula?

Zanzibar este una dintre cele mai frumoase și populare insule de vacanță din Africa. Ea se situează la câțiva kilometri de coasta de est a Tanzaniei, la nord de orașul Dar es Salaam. Plajele de nisip inimaginabil de frumoase, marea turcoaz, lumea subacvatică incredibilă și numeroasele sale orașe au cucerit ȋn ultima perioadă din ce ȋn ce mai mulți vizitatori. Atmosfera relaxată a insulei, delicatesele culinare proaspete, zonele fantastice de scufundări din Kiwengwa și Nungwi, de kite-surfing din Paje sau o vizită în capitala orașului Zanzibar cu al său celebru cartier Stone Town, toate contribuie la petrecerea unei vacanţe interesante, complexe și bineȋnțeles relaxante.

Deşi face parte oficial din Tanzania din 1964, Zanzibar este o insulă semi-autonomă cu guvern și președinte proprii. Arhipelagul este format din două insule principale Unguja și Pemba și o insula mai mică și mai ȋndepărtată, Latham. Majoritatea populației locuiește pe Unguja, zonă care atrage și cei mai mulți turiști. Celelalte două insule sunt mai puțin dezvoltate și, prin urmare, mai potrivite pentru excursii de o zi decât pentru un sejur mai lung. Locuitorii din Zanzibar aparțin unor grupuri etnice diferite, iar limba cea mai vorbită este swahili, engleza fiind a doua limbă oficială. Apropos de swahili, de aici provine și expresia Hakuna Matata, tradusă ȋn română ca „fără probleme' sau „fără griji'. Expresia devenită celebră datorită filmului Disney The Lion King, este folosită adeseori de către localnici pentru a ȋntâmpina oaspeții, ea devenind ȋn timp pentru ei un mod de a privi viața, adică de a lua lucrurile cu calm și optimism și de a nu se stresa mai mult decât este cazul.

Aflându-se aproape de ecuator, Zanzibar are un climat tropical, iar temperaturile variază ȋn jur de 25 până la 30 de grade pe tot parcursul anului, aspect ce transformă insula ȋntr-o destinație perfectă pe aproape tot parcursul anului. Spun aproape, deoarce există două sezoane ploioase, din martie până în mai și din octombrie până în noiembrie, pe care poate ar fi mai bine să le ocolești. Sezonul de vârf ȋn Zanzibar este ianuarie și februarie, dar perioada din iunie până în septembrie este și ea una extrem de plăcută și potrivită pentru vacanțe.

Ȋn ceea ce privește cazările, ai o varietate enormă de hoteluri și resorturi dintre care poți alege. Join UP, agenția dedicată ȋn a transforma orice vacanță ȋntr-una de vis, ȋți pune la dispoziție locații variind ȋntre 1 și 5 stele, cele mai multe cu mic dejun inclus, dar oferta merge până la cele all inclusive unde ai totul asigurat la fața locului. În această privinţă, conform experienței mele, eu ți-aș recomanda alegerea unui hotel cu plajă proprie la malul mării pentru o ușoară accesibilitate și evitarea problemelor de tipul Cum ajung la plajă?'. Căci ce poate fi mai frumos decât să te trezești și să te poți arunca direct ȋn mare fără a parcurge un drum anevoios până acolo? Legat de drumuri, Join UP pune la dispoziția clienților săi și o linie aeriană, Sky UP Airlines, care oferă călătorii fără escală direct ȋn inima Zanzibarului. Și crede-mă că drumul este destul de lung și este mult mai ușor să nu-ți bați capul cu escale și ore pierdute prin diverse aeroporturi.

O să mă ȋntrebi, Bine, bine, dar ȋn afara orelor petrecute la malul mării, ce mai pot face acolo?'. Ei bine, există variante atractive pentru orice tip de turist. Cei ce iubesc animalele și să petreacă timp cu ele, au ȋn primul rând opțiunea unui safari care poate dura ȋntre o zi și o săptămână ȋntreagă. Acestea ȋnsă sunt posibile doar ȋn Tanzania, deci printr-o scurtă călătorie cu avionul din Zanzibar, spre parcurile naționale Serengeti, Kilimanjaro, Tarangire, Ngorongoro sau Manyara. Dacă ȋți place să-ți petreci timpul ȋn apă, poți opta pentru o excursie la plaja Mnarani unde vei ȋnnota alături de broaște țestoase sau una la zona conservată Menay Bay unde vei putea petrece timpul cu delfini. Maimuțele sunt și ele o atracție ȋn Zanzibar, așadar o excursie ȋn pădurea tropicală Jozani este un must.

Ceea ce diferențiază cu adevărat Zanzibarul de alte destinații de plajă este istoria bogată a zonei, cu așezări în regiune datând încă din secolul al 13-lea pe insula Pemba și secolul al 14-lea pe insula Unguja. Stone Town, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, parte din Zanzibar City și locul nașterii lui Freddie Mercury, este un amestec fascinant de influențe africane, arabe, indiene și europene. Cunoscut pentru aleile sale înguste, piețele pline de viață și ușile din lemn sculptat, zona merită o vizită din partea oricărui călător interesat de istoria Zanzibarului. Altă atracție este Prison Island, o insulă nelocuită până ȋn anii 1860 când primul sultan al Zanzibarului, Majid bin Said, a dăruit-o unor proprietari arabi de sclavi care au folosit insula drept închisoare pentru sclavii rebeli. În 1893, primul ministru britanic, Lloyd Matthews, a achiziționat insula și a plănuit aici construirea unei ȋnchisori. Deși lucrările de construcție au fost finalizate în 1894, închisoarea nu a găzduit niciodată deținuți. În anii 1920, Prison Island a fost transformată într-o insulă de carantină care deservea teritoriile britanice din Africa de Est, iar clădirile închisorii au fost transformate într-un spital. Astăzi este un punct celebru de atracție care atrage nenumărați vizitatori.

Zanzibar-ul mai este cunoscut și ca Insula Mirodeniilor datorită istoriei sale bogate ȋn cultivarea și comercializarea condimentelor. Fermele de mirodenii sunt și ele o atracție ce merită luată ȋn calcul, oferind vizitatorilor oportunitatea de a afla istoria aromelor insulei și de a experimenta aceste arome cu adevărat vibrante. Cei pasionați de sporturi acvatice vor fi și ei extrem de fericiți în acest loc. Insula oferă posibilitatea de a face scuba diving și de a explora lumea sa subacvatică, temperaturile tropicale și briza oceanului oferă ocazia de a face kitesurf, iar cei mai curajoși pot opta pentru skydiving, având astfel șansa de a admira insula de la ȋnălțime.

Aşadar, experiența oferită de Zanzibar este una complexă pe care o recomand alături de agenția Join UP. Mai multe în următorul articol, dar sper că argumentele mele te-au convins deja că este o desinație de neratat. Eu una mă voi ȋntoarce cât de curând posibil pentru a explora insula și mai mult.

Foto: Profimedia, PR

