O aventură ȋn ținutul faraonilor

Cine nu visează la o vacanță care să îmbine istoria fascinantă cu peisaje spectaculoase și experiențe de neuitat? Ei bine, eu am avut norocul să trăiesc această aventură într-un loc magic, Egiptul. Am descoperit acest colț de lume în cadrul unei vacanțe organizate de agenția Join Up, și am trăit fiecare moment la intensitate maximă, fie că m-am bucurat de plajele cu nisip fin din Sharm el Sheikh sau de piramidele celebre și misteriosul Nil.

Vacanța a început la Sharm el Sheikh, un loc de vis situat pe malul Mării Roșii, celebru pentru plajele sale cu nisip fin și apele cristaline. Această stațiune este nu doar un loc de relaxare, ci și un adevărat paradis al sporturilor acvatice și al scufundărilor. Sharm el Sheikh a fost, de altfel, una dintre primele stațiuni care a început să atragă turiști din întreaga lume încă din anii 90, devenind rapid un loc ideal pentru iubitorii de natură, distracție și liniște. Aeroportul internațional din Sharm facilitează călătoriile rapide, iar agentia Join Up colaborează cu SkyUp Airlines, ceea ce face ca drumul să fie mai ușor și mai rapid decât te-ai fi gândit.

Sharm El Sheikh este un loc vibrant și ȋnsorit, situat pe țărmul Mării Roșii, renumit pentru plajele sale spectaculoase, apa cristalină și recifurile de corali, ideale pentru iubitorii de snorkeling și scufundări. Este o destinație perfectă pentru a te relaxa, dar și pentru a explora minuni naturale și istorice. Iar acesta este un punct de pornire perfect pentru a explora Egiptul.

Prima zi din vacanță a fost dedicată explorării zonei Ras Mohamed Natural Reserve, un loc ce pare desprins dintr-un tablou idilic. Am făcut o excursie cu barca, admirând peisajul uimitor al Mării Roșii, cu apa ei de un albastru ireal și recifele de corali care strălucesc sub razele soarelui. După câteva ore de navigat, am avut ocazia să facem scufundări, iar peisajul subacvatic, crede-ma, ȋți taie pur și simplu respirația.

O altă experiență fascinantă a fost Nomad Safari-ul, o excursie în inima desertului egiptean. Am avut parte de o plimbare cu jeep-ul prin dunele de nisip, în ritmul muzicii tradiționale egiptene, care ne-a indus imediat o stare plăcută și veselă. Am făcut o oprire pentru a savura pita caldă și brânza delicioasă, pregătite chiar de localnici. Gustul a fost incredibil și ne-a făcut să apreciem și mai mult ospitalitatea lor. Spre finalul zilei, am ajuns la malul mării unde, ȋntr-un peisaj inedit, am avut oportunitatea de a savura magia deșertului călare pe o cămilă. Pentru unii poate fi o experiență care să ȋi sperie, dar eu ȋți garantez că merită!

Un alt punct de atracție important al excursiei a fost Cairo, capitala Egiptului, un loc plin de istorie și mister. Am ajuns acolo cu avionul din Sharm el Sheikh, și am început ziua cu o plimbare pe Nil. A fost un moment de relaxare absolută, în mijlocul unui oraș plin de viață, dar cu o liniște aparte pe apă. A urmat o vizită la Muzeul Egiptean, un loc ce găzduiește unele dintre cele mai importante artefacte ale civilizației egiptene. A fost o ocazie rară să admirăm faimoasele mumii și comorile faraonilor, fiecare piesă de muzeu având o poveste fascinantă de spus.

Apoi, am mers să vedem celebrele piramide de la Giza, un simbol al Egiptului și al unei civilizații care a lăsat o amprentă adâncă în istorie. Piramidele sunt la fel de impresionante în realitate cum le vedem în cărți și filme, iar Sfinxul, cu privirea sa misterioasă, m-a făcut să mă simt ca un călător în timp. După o vizită în Cairo, am mers și la un mic muzeu de papyrus, unde am învățat despre tradiția de a face hârtie din plante și am avut ocazia să achiziționăm suveniruri tradiționale, dar și la un magazin de parfumuri exotice, cu arome ce îți rămân impregnante mult timp după ce le-ai simțit.

În restul zilelor petrecute în Egipt, m-am lăsat pur și simplu răsfățată de soare, mare și de facilitățile luxuriante ale resortului Savoy Hotel, unde am avut plăcerea să fiu cazată. Acest hotel este un loc de vis, perfect pentru a te relaxa și a te bucura de toate facilitățile de care ai nevoie. La Savoy, am descoperit o varietate de restaurante și baruri, piscine pentru toate gusturile, dar și o plajă privată unde te poți destinde în voie.

Pentru iubitorii de relaxare, spa-ul hotelului este locul ideal. Doamnele de la spa sunt absolut minunate, iar masajul de relaxare pe care l-am încercat mi-a înlăturat orice urmă de oboseală. A fost o experiență de neuitat! Dacă preferi să te menții activ în vacanță, hotelul dispune și de o sală de fitness complet echipată, unde poți să-ți păstrezi energia pentru următoarea aventură.

Mâncarea all-inclusive la Savoy a fost, de asemenea, excepțională, cu preparate locale și internaționale care satisfac toate gusturile. A fost o adevărată plăcere să mă bucur de mesele delicioase în fiecare zi, alături de o atmosferă plăcută și relaxată.

În încheiere, nu pot să nu aduc cuvinte de laudă agenției Join Up, care m-a ajutat să trăiesc această vacanță de neuitat. Cu servicii impecabile și o ofertă diversificată, Join Up se dovedește a fi partenerul ideal pentru o vacanță de vis. Dacă ȋți dorești o vacanță de neuitat în Egipt, și nu numai, nu ezita și aruncă un ochi asupra ofertelor agenției. Nu vei regreta! www.joinup.ro

