Fie că ești un fan al genului sau nu, trebuie să recunoști că arta stradală are puterea de a schimba fața unui oraș. Și nu doar asta: așa cum ți-am mai povestit, o lucrare murală spectaculoasă poate atrage și comunitatea locală în jur, creând un reper comun pentru locuitorii cartierului în care se integrează, dar poate ispiti și turiști veniți să o admire, generând, astfel, venituri în zonă și contribuind la creșterea economică locală. Înfrumusețând o arie, lucrurile se schimbă pentru locuitori, fie că este vorba despre apariția unor zone devenite deja iconice drept galerii în aer liber, unde oamenii pot admira, în plimbare, creativitatea artiștilor, fie, mai recent, prin purificarea aerului. Da, ai citit bine. Trend-urile arată acum că de mare succes se bucură lucrările care nu doar că îmbunătățesc, din punct de vedere estetic, aspectul unor cartiere, ci care chiar contribuie activ la curățarea aerului, utilizând tot soiul de metode și materiale care îndeplinesc chiar acest rol.

Despre asta este vorba și în cadrul proiectului Rebels with a cause (află mai multe aici), o misiune de înfrumusețare a orașului și de purificare a aerului din cele mai aglomerate zone urbane, lansată de glo și susținută de artiști de calibru precum INNA, Speak, Cătălin Bordea și Macanache. Cei patru au fost suprinși, cu puțin timp în urmă, lăsând stenciluri pe pereții orașului, lucru comentat îndelung în presă, și iată că acum am aflat care era misiunea lor misterioasă.

Scopul acestei rebeliuni urbane este unul cât se poate de clar: să ofere o față nouă unor clădiri, aducând culoare și energie creativă în oraș, să susțină industriile creative, deci chiar pe artiștii care execută aceste impresionante lucrări murale, să readucă la viață locuri gri și banale din București, pe lângă care ne-am obișnuit să trecem fără să le acordăm mare atenție, și să ofere un spațiu generos de exprimare creativă artiștilor.

La toate acestea se adaugă, însă, și componenta de mediu: artiștii reuniți în campania glo Rebels with a cause au revendicat clădiri din Capitală și creează utilizând exclusiv materiale ecologice, de la vopseaua care purifică aerul, folosită în proporție de 25% în lucrările finale, până la vopseaua ecologică (75%), dar și la mușchi verde și lămpi cu încărcare solară, care vor pune în cea mai bună (și mai eficientă energetic) lumină lucrările finale. Pentru că, în cele din urmă, fiecare pictură va avea capacitatea de purificare a aerului echivalentă celei a patru copaci maturi, cu coroană deasă.

Proiectul Rebels with a cause înseamnă că aproape 1.000 de metri pătrați de pereți vor fi transformați în opere de artă, iar misiunea aceasta revine tinerilor artiști români reuniți sub proiectul Sweet Damage Crew, care și-au început carierele prin tag-uri și desene încă din adolescență și care lucrează, din 2010, în echipă. Dacă pe atunci din Crew făceau parte Cage, Biex, Recis și Lost Optics, acum echipa de artiști stradali îi include și pe Boeme, Șatran și Pandele, toți responsabili de unele dintre cele mai recognoscibile mostre de pictură murală din România.

Proiectul de față este dezvoltat de glo în parteneriat cu One Night Gallery, un concept inovator de expunere care susține arta contemporană românească, apelând la inovații și tehnologie, prin care să încurajeze experiențe artistice alternative, în locații neconvenționale.

În cazul de față, Rebels with a cause înseamnă un act de rebeliune care are și o componentă distractivă, ce reprezintă libertatea de a experimenta, dar și asumarea unui scop pentru binele tuturor, fie că este vorba despre comunitate sau despre mediu. Astfel se explică tema FUN&PURPOSE, sub care sunt reunite lucrările, și care stă sub umbrela #breakbinary, una ce-și propune, prin intermediul unor proiecte, să genereze perspective și sensuri noi, și ce reprezintă implicarea asumată a glo în dezvoltarea sustenabilă a comunității și în generarea unor experiențe artistice one of a kind.

#breakbinary, de altfel, este și provocarea de care au parte artiștii care concep și realizează muralurile: sarcina lor este aceea de a îmbina câte două concepte aparent contradictorii, dar a căror tensiune poate genera opere de artă inovatoare. Iar din asta au rezultat și temele lucrărilor ce reunesc graffiti-urile și plantele, ilustrațiile creative și vopseaua ecologică, instalațiile colorate viu și purificarea aerului. Gândite într-o notă creativă și inedită, acestea sunt:

E Viață pe Net Nimeni Celebru Tânăr cu Experiență Singur cu Tine Filtru Însuți FOMO să-mi fie dor

și le poți vedea și aici, dar și pe pagina de Instagram @glo_romania. Așa că nu mai sta pe gânduri, vizitează-le, imortalizează-le și bucură-te de cele mai recente lucrări murale din București, cu ochii larg deschiși, dar și cu mintea deschisă către culoare, emoție și noutate.

„glo™ este un produs cu potential de risc redus destinat consumatorilor adulti de produse din tutun sau nicotină”