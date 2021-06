Zvonurile se confirmă! Kanye West și Irina Shayk formează un cuplu. PRIMELE IMAGINI cu ei împreună

Kanye West și Irina Shayk formează un cuplu, iar acest lucru este dovedit de primele imagini cu cei doi împreună.

Kanye West și Irina Shayk se află în această perioadă în Franța, în vacanță, unde sărbătoresc ziua de naștere a rapper-ului, care a împlinit 44 de ani.

Imaginile cu cei doi împreună s-au viralizat destul de repede și este lesne de înțeles, mai ales că rapper-ul încă se află în plin proces de divorț de Kim Kardashian.

Deși din imagini nu se poate spune cu siguranță că Kanye West și Irina Shayk formează un cuplu, mai multe surse apropiate celor doi au făcut deja declarații presei despre relația acestora. „Irina și Kanye sunt împreună. Momentan este ceva casual, însă se simt foarte atrași unul de celălalt. Sunt împreună de câteva săptămâni bune”, a declarat o sursă citată de Pagesix.

„Kanye West se întâlnește acum în secret cu Irina Shayk,” a scris cineva pe contul de Instagram DeuxMoi, adăugând că nu ar folosi tocmai cuvântul dating pentru a caracteriza relația celor doi, dar că sigur există un interes reciproc acolo.

Shayk are 35 de ani și are o fiică de patru ani cu actorul Bradley Cooper, de care s-a despărțit în 2019. Supermodelul rus și rapperul american s-au cunoscut, cel mai probabil, în 2010, când Shayk a interpretat un înger în videoclipul piesei Power, de pe albumul de mare succes My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Doi ani mai târziu, Shayk a defilat pentru West, care abia își descoperise veleitățile de designer, la Paris Fashion Week.

Relația lui West cu Kim Kardashian a început în 2012, cei doi căsătorindu-se doi ani mai târziu, în Europa, și având o relație cât se poate de avidă de atenția publică. În urma anunțării divorțului, o sursă apropiată cuplului a spus că proaspăta miliardară americană nu se grăbește să intre din nou într-o relație, dar că încearcă să lase această portiță deschisă, în cazul în care s-ar ivi persoana potrivită.

