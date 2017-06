Zvonurile despre numele gemenilor lui Beyonce iau amploare

Vedeta a avut mici complicatii si i-a nascut prematur pe gemenii mult-asteptati, acestia fiind tratati de icter, o afectiune a copiilor nascuti inainte de vreme. Beyonce nu a declarat inca nimic cu privire la acest subiect, insa tatal ei si-a exprimat bucuria si emotia printr-un mesaj postat pe Twitter.

Potrivit zvonurilor de peste Ocean, Beyonce a nascut un baiat si o fata (wow, visul oricui!), asa ca s-ar spune ca baiatul se va numi Shawn (numele real al lui Jay Z), iar sora sa, Bea (care se va pronunta “Bee”, ca Beyonce). Zvonurile vizavi de numele bebelusilor nu au fost confirmate inca de familia lor si nici de sursele apropiatilor acesteia.

Sa speram ca declaratiile parintilor Beyonce si Jay Z nu vor intarzia sa apara (si nici niste poze cu gemenii nou-nascuti), insa un lucru este sigur: fiica lor cea mare, Blue Ivy, va avea un rol important la stabilirea numelor nou-nascutilor: “Blue Ivy si-a intrat in rolul de sora mai mare. Ii tine companie mamei sale in spital si va fi de ajutor in alegerea numelor nou-nascutilor. Blue este fericita si abia asteapta sa isi duca fratiorii acasa si sa se joace cu ei.”, a declarat o sursa apropiata pentru intouchweekly.com.

Twitter-ul este acaparat, insa, de diverse reactii la posibilele nume ale gemenilor faimoasei familiei, unele dintre ele fiind de bucurie, altele de asteptare a confirmarii de catre Queen B pentru a fi siguri si a nu se entuziasma prematur.

twins’ names are shawn and bea awew ❤️❤️❤️💖💖💖👶🏽👶🏽🐝🐝💞 pic.twitter.com/2vFzrGW9gR — sémanur (@lemonofthequeen) June 22, 2017

SHAWN AND BEA are reportedly The Carter twins names 👶🏾👶🏾 pic.twitter.com/eZ0elwTQ8D — jeunesse @NewHot899 (@jeunesse) June 22, 2017

These twins names are really Shawn and Bea pic.twitter.com/SCuGAGi5VN — Watermelon Sundae (@KARLitAs_Way11) June 22, 2017

Text: Teona Tomoioga

Foto: Hepta