Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, este însărcinată pentru a treia oară

Zara Tindall, fiica Prințesei Anne și nepoata Reginei Elisabeta a II-a, este însărcinată. Zara și soțul său, Mike, vor deveni părinți pentru a treia oară.

Anunțul că Zara Tindall este însărcinată a fost făcut de către soțul ei. Mike a dezvăluit în cadrul podcastului său, The Good, The Bad & The Rugby, că va deveni tată pentru a treia oară. „Al treilea Tindall este pe drum”, a spus Mike.

Un purtător de cuvânt a declarat că Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au aflat deja vestea și sunt încântați.

Mike și-a exprimat deja dorința, spunând că el ar vrea să aibă un băiat. „De data asta aș vrea să am un băiat. Am deja două fete. Mi-aș dori un băiat, dar îmi va plăcea indiferent că este băiat sau fată, dar te rog să fii băiat”, a adăugat Mike.

Zara Tindall, în vârstă de 39 de ani, și Mike, de 42 de ani, s-au căsătorit în 2011. Ei mai au împreună două fiice, Mia Grace și Lena Elizabeth. Mike Tindall este un fost jucător de rugby din Anglia.

În ceea ce privește numele, Mike a spus în glumă că el și soția lui se gândesc la nume de actualitate, precum „Covey sau Covina”, făcând referire la pandemia globală. În ciuda faptului că el a împărtășit vestea în direct, el încă nu le-a spus fiicelor sale. „Nu i-am spus încă Miei pentru că știam că le va spune tuturor de la școală. Îi vom spune, mai ales că acum am trecut de ecografie. Cred că va fi fericită. A vrut să aibă o soră sau un frate, așa că sperăm că i-am îndeplinit această dorință. Lena crește, are doi ani și jumătate. Vrea pe cineva mai tânăr cu care să se joace”, a spus Mike Tindall.

Mike Tindall a vorbit cu sinceritate și despre faptul că soția sa a suferit două pierderi de sarcină, însă acum este bine și așteaptă cu nerăbdare să devină din nou mamă.

Foto: Instagram

