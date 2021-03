Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a devenit mamă pentru a treia oară

Mike Tindall este cel care a anunțat în cadrul podcast-ului său – The Good, The Bad & The Rugby – că el și soția lui, Zara, au devenit pentru a treia oară părinți, dezvăluind și numele pe care l-au ales pentru băiețelul care abia a venit pe lume.

Cel de-al treilea copil al cuplului Zara & Mike Tindall este al zecelea strănepot al Reginei Elisabeta a II-a și poartă numele Lucas Philip Tindall, cei doi alegând prenumele Philip în onoarea Prințului Philip, soțul Reginei.

Mike Tindall a dezvăluit și numeroase detalii despe nașterea fiului său, anunțând că acesta a venit pe lume în weekend. „A fost un weekend nebun. Sâmbătă, a fost numai despre rugby și chiar am fost cu adevărat nervos despre cum s-au desfășurat jocurile. Și apoi duminică totul a devenit mult mai frumos pentru că micul nostru băiețel a apărut în casa mea”.

Mike Tindall a împărtășit cu cei care îi ascultă podcastul și că o consideră pe soția lui, Zara, ca fiind „o luptătoare”, precizând că băiețelul lor „a venit pe lume foarte repede.. pe podeaua băii noastre”.

Anunțul că Zara Tindall este însărcinată a fost făcut tot de către soțul ei în luna decembrie. Mike a dezvăluit în cadrul podcastului său, The Good, The Bad & The Rugby, că va deveni tată pentru a treia oară. „Al treilea Tindall este pe drum”, a spus Mike.

Un purtător de cuvânt a declarat atunci că Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au aflat deja vestea și sunt încântați.

Mike și-a exprimat deja dorința, spunând că el ar vrea să aibă un băiat. „De data asta aș vrea să am un băiat. Am deja două fete. Mi-aș dori un băiat, dar îmi va plăcea indiferent că este băiat sau fată, dar te rog să fii băiat”, a adăugat Mike, vorbind cu sinceritate și despre faptul că soția sa a suferit în trecut două pierderi de sarcină.

Zara Tindall, în vârstă de 39 de ani, și Mike, de 42 de ani, s-au căsătorit în 2011. Ei mai au împreună două fiice, Mia Grace și Lena Elizabeth. Mike Tindall este un fost jucător de rugby din Anglia.

