Woody Allen descrie relația cu cea care i-a fost, pentru un timp, fiică vitregă: „Nu ne puteam lua mâinile unul după celălalt”

„La începutul relației noastre, când dorința domnește supremă, nu ne puteam lua mâinile unul de pe celălalt”, scrie Allen în cartea „Apropos of Nothing”, lansată luni cu sunete de trămbițe. Editura Arcade Publishing a tipărit în sfârșit cartea actorului după ce editura Hachette renunțase din cauza protestelor unei părți a angajaților.

În controversata carte, Allen spune că s-a îndrăgostit de Soon-Yi în 1991, când era încă într-o relație cu mama acesteia, Mia Farrow, cu care are patru copii. Regizorul mai scrie că el și Mia Farrow erau practic despărțiți când a început relația cu fiica adoptată a acesteia, care este cu 35 de ani mai tânără. Totuși, recunoaște că Farrow a aflat despre aventura lor când a descoperit în apartamentul lui Allen poze erotice cu Soon-Yi Previn, atunci în vârstă de 20 de ani.

„Sigur că îi înțeleg șocul, groaza, furia, totul. Este reacția corectă, așteptată”, scrie regizorul, precizând că nu are regrete. „Când lucrurile au fost grele, iar eu am fost un paria în toate cercurile pe care le cunoșteam, am fost întrebat dacă, cunoscând rezultatul, aș fi procedat diferit. Întotdeauna am spus că aș face lucrurile la fel într-o bătaie de inimă.”

Cartea îi este dedicată lui Soon-Yi: „Pentru Soon-Yi, cea mai bună. Am întins mâna, mi-a mâncat din palmă, apoi am observat că îmi lipsește tot brațul.”

Allen și Farrow au fost împreună peste zece ani, iar regizorul amintește momentele fericite cu „extrem de frumoasa” actriță. Sentimentele lor au început însă să pălească, mai ales după nașterea primului lor copil, Ronan Farrow, în 1987. Ronan Farrow l-a acuzat și el pe Allen că ar fi abuzat-o sexual pe sora lui, Dylan, fiica adoptată a lui Woody Allen. Acesta din urmă a negat tot timpul acuzațiile, spunând că acestea s-au născut din setea de răzbunare a fostei iubite.

„Nu m-am atins niciodată de Dylan, nu am făcut niciodată nimic ce ar putea fi interpretat drept abuz. Întreaga poveste a fost o fabricație cap-coadă”, a scris acesta.

Allen descrie, de asemenea, o vizită la casa Miei Farrow din Connecticut din august 1992, când ar fi molestat-o pe Dylan. Acesta recunoaște că, pentru un moment, și-a pus capul în poala copilei în vârst de șapte ani.

„Cu siguranță nu am făcut nimic nepotrivit. Eram într-o cameră plină de oameni, ne uitam la amiază la televizor”, explică regizorul.

Totuși, o sursă din partea familiei lui Farrow explică pentru „The Post”: „Familia nu va mai comenta o altă încercare a lui Woody Allen și minciunile lui menite să distragă atenția de la acuzații credibile de abuz sexual, susținute de decizii ale Curții, dovezi, martori și mărturia lui Dylan însăși.”

Allen nu a fost însă niciodată acuzat, după două investigații separate în 1990, cu toate că Dylan susține în continuare că a fost abuzată de tatăl său vitreg.

Text: Mădălina Bătrînca

Foto: Hepta

