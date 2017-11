Winona Ryder stie sa se razbune pe cei care au suparat-o in liceu

Winona Ryder este o acrita foarte apreciata, mai ales de cei care au crescut in anii ’90 si au urmarit-o de-a lungul timpului in filme precum „Edward Scissorhands”, „Girl, Interrupted”.

Actrita nu a avut insa intotdeauna atat de multi fani, din contra. In timpul liceului, aceasta s-a confruntat cu o situatie neplacuta, care a fortat-o sa isi schimbe scoala.

In 2013, un citat al Winonei a fost publicat in Dangerous Minds:

„Purtam un tricou vechi de baieti de la Salvation Army. Cand m-am dus dus la baie am auzit oameni spunand, ‘Hey, faggot’. M-au dat cu capul de un dulap. Am cazut pe podea si au inceput sa ma bata. Am avut nevoie de copci. Scoala m-a dat pe mine afara, nu pe ei. Dupa cativa ani, am mers la o cafenea si am intalnit-o pe una dintre fetele care m-au batut si a zis ‘Winona, Winona, imi poti da un autograf?’ I-am zis ‘Iti amintesti de mine? Iti amintesti cum in clasa a 7-a ai batut acel copil?’ Ea mi-a raspuns ‘Oarecum”, iar eu i-am spus ‘Aceea era eu. Dispari’.”

Nimeni nu stie daca acest lucru este adevarat in totalitate (Winona nu a vorbit despre acest citat), insa internautilor le-a placut aceasta postare, drept dovada ca imaginea si citatul Winonei au fost postate pe Twitter de 145 000 de ori de sambata.

